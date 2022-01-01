O Ses Türkiye’de Gökçe Bahadır Akılları Başlardan Aldı! Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Nefesleri Kesti! Bir Bakan Bir Daha Baktı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’nin Yılbaşı Özel programında yer alan Gökçe Bahadır, milyonların aklını başından aldı. Hem sesiyle, hem de güzelliğiyle nefesleri kesen Gökçe Bahadır’ın kıyafeti de çok konuşulanlar arasında yerini aldı! Kasığına kadar açılan yırtmacıyla bir bakanın bir daha baktığı Gökçe Bahadır, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Hayatımıza Yaprak Dökümü diziyle giren Gökçe Bahadır, en iyi çıkışını ise Ufak Tefek Cinayetler dizisinde hayat verdiği Oya karakteriyle yapmıştı. Kısa bir süre önce dijital platformda yayınlanan Kulüp dizisinde yer alan başarılı oyuncu; Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle de beğenileri toplamıştı. Dün akşam ekranlara gelen O Ses Türkiye’de nefesleri kesen Gökçe Bahadır, gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.