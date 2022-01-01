- 01 Oca 2022 - 10:19 G: 01 Oca 2022 - 10:21

O Ses Türkiye’de Gökçe Bahadır Akılları Başlardan Aldı! Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Nefesleri Kesti! Bir Bakan Bir Daha Baktı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’nin Yılbaşı Özel programında yer alan Gökçe Bahadır, milyonların aklını başından aldı. Hem sesiyle, hem de güzelliğiyle nefesleri kesen Gökçe Bahadır’ın kıyafeti de çok konuşulanlar arasında yerini aldı! Kasığına kadar açılan yırtmacıyla bir bakanın bir daha baktığı Gökçe Bahadır, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Hayatımıza Yaprak Dökümü diziyle giren Gökçe Bahadır, en iyi çıkışını ise Ufak Tefek Cinayetler dizisinde hayat verdiği Oya karakteriyle yapmıştı. Kısa bir süre önce dijital platformda yayınlanan Kulüp dizisinde yer alan başarılı oyuncu; Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle de beğenileri toplamıştı. Dün akşam ekranlara gelen O Ses Türkiye’de nefesleri kesen Gökçe Bahadır, gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

01 Oca 2022 - 10:19 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef’te Elenen İsim Göbek Attırdı! Artık Kavga, Gürültü Olmayacak! “Hoşça kal” Tahsin mi, Burcu mu? Twitter Sallanıyor! mask
Masterchef’te Elenen İsim Göbek Attırdı! Artık Kavga, Gürültü Olmayacak! “Hoşça kal” Tahsin mi, Burcu mu? Twitter Sallanıyor!
Yargı Dizisinde Uğur Aslan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyanlar İnanmadı İşte Uğur Aslan’ın Memleketi… mask
Yargı Dizisinde Uğur Aslan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyanlar İnanmadı İşte Uğur Aslan’ın Memleketi…
İdo Tatlıses Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Yasemin Şefkatli İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
İdo Tatlıses Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Yasemin Şefkatli İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Şafak Sezer Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Esra Sezer İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Şafak Sezer Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Esra Sezer İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
İbo Show Sakın Kaçırmayın, Öyle İsimler Var Ki, Kıyafetleri Bile Olay! Sadece Saatler Kaldı, Tv8 Defteri Kapandı! “Yok Artık” mask
İbo Show Sakın Kaçırmayın, Öyle İsimler Var Ki, Kıyafetleri Bile Olay! Sadece Saatler Kaldı, Tv8 Defteri Kapandı! “Yok Artık”
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasındaki Yaş Farkı 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Ayrılık Sebebi Olarak Görüldü! Çift Ayrılacak mı? mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasındaki Yaş Farkı 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Ayrılık Sebebi Olarak Görüldü! Çift Ayrılacak mı?
Hande Erçel'in İnanılmaz Hayat Hikayesi! Böyle Bir Keşfedilme Hikayesi Yok! Hande Erçel'i Kim, Nasıl Keşfetti? mask
Hande Erçel'in İnanılmaz Hayat Hikayesi! Böyle Bir Keşfedilme Hikayesi Yok! Hande Erçel'i Kim, Nasıl Keşfetti?
Masterchef Safanur’a Acı Haber Geldi! Ölümüyle Yıkıldı, Arkasından Söylediği Sözler Olay Yarattı! Canından Daha Çok Seviyordu… mask
Masterchef Safanur’a Acı Haber Geldi! Ölümüyle Yıkıldı, Arkasından Söylediği Sözler Olay Yarattı! Canından Daha Çok Seviyordu…
Murat Yıldırım'ın Eşi İman Elbani Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Murat Yıldırım İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Murat Yıldırım'ın Eşi İman Elbani Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Murat Yıldırım İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
İlayda Alişan Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eski Sevgilisi Serkay Tütüncü İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
İlayda Alişan Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eski Sevgilisi Serkay Tütüncü İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Fahriye Evcen Ayrılıyor! Akça Hatun’un Ölümü Derinden Sarstı! Diziden Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı! mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Fahriye Evcen Ayrılıyor! Akça Hatun’un Ölümü Derinden Sarstı! Diziden Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı!
Masterchef’te Elenen İsim Göbek Attırdı! Artık Kavga, Gürültü Olmayacak! “Hoşça kal” Tahsin mi, Burcu mu? Twitter Sallanıyor! mask
Masterchef’te Elenen İsim Göbek Attırdı! Artık Kavga, Gürültü Olmayacak! “Hoşça kal” Tahsin mi, Burcu mu? Twitter Sallanıyor!
2022 Yılında Yeniden Doğacak Burçlar Hangileridir? İşte Hayatı 180 Derece Değişecek Burçlar… mask
2022 Yılında Yeniden Doğacak Burçlar Hangileridir? İşte Hayatı 180 Derece Değişecek Burçlar…
2022 Yılında Hangi Burçlar Hayallerine Kavuşacak? İşte Çift kısmetli O Burçlar… mask
2022 Yılında Hangi Burçlar Hayallerine Kavuşacak? İşte Çift kısmetli O Burçlar…
Milli Piyango 2022 Teselli İkramiyesi Nedir? Nereden Alınır? MPİ İkramiyeleri Nereden Öder? mask
Milli Piyango 2022 Teselli İkramiyesi Nedir? Nereden Alınır? MPİ İkramiyeleri Nereden Öder?
Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi ne zaman? Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi saat kaçta? mask
Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi ne zaman? Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi saat kaçta?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status