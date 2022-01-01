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01 Oca 2022 - 10:19

O Ses Türkiye’de Gökçe Bahadır Akılları Başlardan Aldı! Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Nefesleri Kesti! Bir Bakan Bir Daha Baktı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’nin Yılbaşı Özel programında yer alan Gökçe Bahadır, milyonların aklını başından aldı. Hem sesiyle, hem de güzelliğiyle nefesleri kesen Gökçe Bahadır’ın kıyafeti de çok konuşulanlar arasında yerini aldı! Kasığına kadar açılan yırtmacıyla bir bakanın bir daha baktığı Gökçe Bahadır, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…