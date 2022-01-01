Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba Ayrılıyor! 16 Yıl Çöp Oldu, Silip Attı! Karar Açıklandı, Seyirciler İsyan Başlattı! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan iddialara göre Rıza Baba resmen ayrılıyor! 16 yıllık emeğini bir kenara bırakan Zafer Ergin’e ise “Çöp etmiş resmen silip attı” yorumları geldi. Seyircilere isyan çıkaran bu durum ise kararın çıkmasıyla birlikte şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Oya Akar, İlker İnanoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Cuma akşamlarına tam 16 yıldır etki bırakan Arka Sokaklar dizisinde ufak çaplı krizler yaşanmıştı. Dizide Ali Komiser karakterine hayat veren Alp Korkmaz resmen ayrılmıştı. Şimdi ise Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.