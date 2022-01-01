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01 Oca 2022 - 10:37

Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba Ayrılıyor! 16 Yıl Çöp Oldu, Silip Attı! Karar Açıklandı, Seyirciler İsyan Başlattı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan iddialara göre Rıza Baba resmen ayrılıyor! 16 yıllık emeğini bir kenara bırakan Zafer Ergin’e ise “Çöp etmiş resmen silip attı” yorumları geldi. Seyircilere isyan çıkaran bu durum ise kararın çıkmasıyla birlikte şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…