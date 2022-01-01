- 01 Oca 2022 - 11:27 G: 01 Oca 2022 - 11:36

Alişan ve Buse Varol’dan Şok Paylaşım! Boşanma İddialarına Yeniden Cevap Verdiler, Kıskançlıklar Bitti! Buse Varol’un Kıyafeti…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol’dan şok paylaşım geldi. Kısa bir süre önce boşanma iddiaları çıkan ikili, bu paylaşımla yeniden iddialara cevap verdileri. Kıskançlıkların bittiğini gösteren bir kıyafet giyen Buse Varol, derin dekoltesiyle cesaretini gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Camdaki Kız dizisinde Türkan karakterine hayat vereceği konuşulan Buse Varol’un daha sonra ise FOX TV’de bir dizide yer alacağı ortaya çıkmıştı. Dizisi için tüm giyim tarzını değiştiren Buse Varol, oyunculuğunu pekiştirmek adına da eğitimler alıyordu. Peki, güzel oyuncu Buse Varol, Alişan’la nasıl bir paylaşımda bulundu?

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01 Oca 2022 - 11:27 Ankara- Yaşam

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