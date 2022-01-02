- 02 Oca 2022 - 22:41

Acun Ilıcalı’dan Olay Yaratacak Kırmızı Oda Kararı! Ekranlarda Olmayacağını Öyle Bir Şekilde Duyurdu ki, Seyirci hem sevindi, hem üzüldü! Ağlatan Veda…

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisi için Acun Ilıcalı’dan karar çıktı! Ekranlarda olmayacağını duyuran Acun Ilıcalı, seyirciyi çıldırttı! Hüngür hüngür ağlatan bu veda ise yüreklere dokundu. 2022 yılının ilk günlerinde seyircisini yalnız bırakan Kırmızı Oda dizisinin sevenleri ise adeta yıkıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrolünde Binnur Kaya gibi güçlü bir ismin bulunduğu Kırmızı Oda dizisinin son bölüm geçtiğimiz hafta Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Cuma günlerinin kralı haline gelen Kırmızı Oda dizisinin reytingleri ise son birkaç hafta boyunca düşük seyretmişti. Delikanlı Sadi’nin diziden ayrılmasının ardından reytinglerde düşüş yaşayan Kırmızı Oda dizisi için son karar resmen çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Oca 2022 - 22:41 Ankara- Yaşam

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