Acun Ilıcalı’dan Olay Yaratacak Kırmızı Oda Kararı! Ekranlarda Olmayacağını Öyle Bir Şekilde Duyurdu ki, Seyirci hem sevindi, hem üzüldü! Ağlatan Veda…
Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisi için Acun Ilıcalı’dan karar çıktı! Ekranlarda olmayacağını duyuran Acun Ilıcalı, seyirciyi çıldırttı! Hüngür hüngür ağlatan bu veda ise yüreklere dokundu. 2022 yılının ilk günlerinde seyircisini yalnız bırakan Kırmızı Oda dizisinin sevenleri ise adeta yıkıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrolünde Binnur Kaya gibi güçlü bir ismin bulunduğu Kırmızı Oda dizisinin son bölüm geçtiğimiz hafta Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Cuma günlerinin kralı haline gelen Kırmızı Oda dizisinin reytingleri ise son birkaç hafta boyunca düşük seyretmişti. Delikanlı Sadi’nin diziden ayrılmasının ardından reytinglerde düşüş yaşayan Kırmızı Oda dizisi için son karar resmen çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.