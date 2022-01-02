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02 Oca 2022 - 22:41

Acun Ilıcalı’dan Olay Yaratacak Kırmızı Oda Kararı! Ekranlarda Olmayacağını Öyle Bir Şekilde Duyurdu ki, Seyirci hem sevindi, hem üzüldü! Ağlatan Veda…

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisi için Acun Ilıcalı’dan karar çıktı! Ekranlarda olmayacağını duyuran Acun Ilıcalı, seyirciyi çıldırttı! Hüngür hüngür ağlatan bu veda ise yüreklere dokundu. 2022 yılının ilk günlerinde seyircisini yalnız bırakan Kırmızı Oda dizisinin sevenleri ise adeta yıkıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…