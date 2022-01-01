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01 Oca 2022 - 20:00

Defne Samyeli ve Deren Talu Alev Alev Yaktı! Görenler Şaştı Kaldı... Biri Transparan, Biri Yırtmaçlı! Instagram’ı Ana – Kız Ayağa Kaldırdılar!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli ve kızı Deren Talu, alev alev yaktı. Yılbaşı paylaşım yapan ikilinin kıyafetleri ise gündeme bomba gibi düştü. Ana – kız Instagram’ı ayağa kaldıran ikiliye ise “Düşman mı çatlatıyorsunuz be?” yorumları geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…