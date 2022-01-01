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01 Oca 2022 - 13:55

Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Milyonları İkiye Ayırdı! “Daha 16 Yaşında!” Öyle Kıyafet Giydi Ki, Görenler Delirdi!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, milyonları ikiye ayırdı. Giymiş olduğu mini elbise ve yapılmış olan makyaj çok abartılı bulundu! “Daha 16 yaşında! Çocuk bu çocuk” yorumlarını alan Su Burcu Yazgı Coşkun, dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…