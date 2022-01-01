- 01 Oca 2022 - 13:55 G: 01 Oca 2022 - 15:37

Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Milyonları İkiye Ayırdı! “Daha 16 Yaşında!” Öyle Kıyafet Giydi Ki, Görenler Delirdi!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, milyonları ikiye ayırdı. Giymiş olduğu mini elbise ve yapılmış olan makyaj çok abartılı bulundu! “Daha 16 yaşında! Çocuk bu çocuk” yorumlarını alan Su Burcu Yazgı Coşkun, dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümü geçtiğimiz Pazar akşamı gelmişti. Emel’in vurulduğunu gören seyirci büyük bir korku yaşarken; dizinin yılbaşı arası vermesi ise araya birkaç haftanın gireceğini göstermişti. Dizide Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun’un paylaşımı ise sinir krizi geçirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Oca 2022 - 13:55 Ankara- Yaşam

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