Kardeşlerim Dizisinin Asiye’si Milyonları İkiye Ayırdı! “Daha 16 Yaşında!” Öyle Kıyafet Giydi Ki, Görenler Delirdi!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, milyonları ikiye ayırdı. Giymiş olduğu mini elbise ve yapılmış olan makyaj çok abartılı bulundu! “Daha 16 yaşında! Çocuk bu çocuk” yorumlarını alan Su Burcu Yazgı Coşkun, dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümü geçtiğimiz Pazar akşamı gelmişti. Emel’in vurulduğunu gören seyirci büyük bir korku yaşarken; dizinin yılbaşı arası vermesi ise araya birkaç haftanın gireceğini göstermişti. Dizide Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun’un paylaşımı ise sinir krizi geçirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.