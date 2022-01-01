Anasayfa/

Foto Galeri/

01 Oca 2022 - 15:03

Hadise’den Mini Etekli Fizik Şov! Görenlerin Nefesi Kesildi, Instagram Yandı! “Acil İtfaiye” Tüm Çekiciliğini Konuşturdu, Bir Bakan Bir Daha Baktı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, gündeme bomba gibi düştü. Mini etekli bir paylaşım yaparak; fiziğini gösteren Hadise, nefesleri kesti. Instagram’ı cayır cayır yakan Hadise’ye “Acil itfaiye! Yandık be kadın” yorumları yapıldı. Tüm çekiciliğini gösteren Hadise’nin bu paylaşımına ise bir bakan bir daha baktı, bir daha…