Hadise’den Mini Etekli Fizik Şov! Görenlerin Nefesi Kesildi, Instagram Yandı! “Acil İtfaiye” Tüm Çekiciliğini Konuşturdu, Bir Bakan Bir Daha Baktı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, gündeme bomba gibi düştü. Mini etekli bir paylaşım yaparak; fiziğini gösteren Hadise, nefesleri kesti. Instagram’ı cayır cayır yakan Hadise’ye “Acil itfaiye! Yandık be kadın” yorumları yapıldı. Tüm çekiciliğini gösteren Hadise’nin bu paylaşımına ise bir bakan bir daha baktı, bir daha…
Her paylaşımı olay yaratan Hadise’nin geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler’le hastane çıkışı görüntülenmesi hayranlarını korkutmuştu. Hadise ise bir sorun olmadığını “Yeni yıl konseri öncesi kimseyi riske atmamak adına PCR testi yaptırdım. Test sonucum negatif çıktı. Korkulacak bir durum yok” yorumunda bulunmuştu. Güzelliğiyle gündeme bomba gibi düşen Hadise ise minili bir paylaşım yaparak; hayranlarını yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.