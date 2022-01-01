Masterchef Hasan Yarışmadan Çekildi Mi? Gözleri Kıpkırmızı Olana Kadar Ağlamıştı, Son Nokta Konuldu! Büyük Hayal Kırıklığı…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’in yarışmadan bile isteye çekildiği gündeme bomba gibi düştü. Gözleri kıpkırmızı olana kadar ağlayan Hasan Biltekin için son nokta resmen konuldu. Hayranlarına büyük bir şok ve hayal kırıklığı yaşatan Hasan Biltekin, akıllarda soru işareti bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Mavi takım kaybeden kısım olurken; son eleme adayı da Tahsin olmuştu. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Masterchef’te eleme adayları da ortaya çıkmıştı. Haftanın üç günü düzenlenen yarışlarla birlikte Burcu, Hasan ve Tahsin eleme adayı olmuştu! Peki, Hasan Biltekin yarışmaya bile isteye veda mı etti?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.