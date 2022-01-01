Masterchef Hasan Yarışmadan Çekildi Mi? Gözleri Kıpkırmızı Olana Kadar Ağlamıştı, Son Nokta Konuldu! Büyük Hayal Kırıklığı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Mavi takım kaybeden kısım olurken; son eleme adayı da Tahsin olmuştu. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Masterchef’te eleme adayları da ortaya çıkmıştı. Haftanın üç günü düzenlenen yarışlarla birlikte Burcu, Hasan ve Tahsin eleme adayı olmuştu! Peki, Hasan Biltekin yarışmaya bile isteye veda mı etti?

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