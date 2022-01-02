Migros Market Et ve Kıyma Fiyatlarına İndirim Uyguladı! Sadece 22 Liraya... Dolar Molar Dinlemedi, İndirim Üstüne İndirim Yaptı! “Resmen Yarı Fiyat!”
Ülkemizde yaşanan dolar krizinden en çok alt ve orta gelirli aileler etkileniyorken; Migros dillere destan bir indirimi başlattı. “Zengin işi” denilerek; fiyatının çok yüksek olmasından dolayı tercih edilemeyen et için Migros Market düğmeye bastı. Sadece 22 liraya bile satın alabileceğiniz et fırsatlarını duyuran Migros Market adeta dolar molar dinledi!
Yapmış olduğu indirimlerle vatandaşın yanında olduğunu gösteren Migros Market, kısa bir süre önce ise un, yağ ve şeker gibi ürünlere indirimler uygulamıştı. İndirim üzerine indirim yapan Migros Market, son yaptığı vurgunla “Resmen bedava” yorumlarını aldı. Vatandaşın kanayan yarası olan et fiyatlarına yeni bir boyut kazandıran Migros Market, milyonlarca vatandaşın akın akın Migros’a gitmesine neden oldu. Peki, Migros Market’in indirimli olan et çeşitleri neler?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.