Migros Market Et ve Kıyma Fiyatlarını Dibe Çekti! Sadece 22 Liraya... Dolar Molar Dinlemedi, İndirim Üstüne İndirim Yaptı! “Resmen Bedava!”

Yapmış olduğu indirimlerle vatandaşın yanında olduğunu gösteren Migros Market, kısa bir süre önce ise un, yağ ve şeker gibi ürünlere indirimler uygulamıştı. İndirim üzerine indirim yapan Migros Market, son yaptığı vurgunla “Resmen bedava” yorumlarını aldı. Vatandaşın kanayan yarası olan et fiyatlarına yeni bir boyut kazandıran Migros Market, milyonlarca vatandaşın akın akın Migros’a gitmesine neden oldu. Peki, Migros Market’in indirimli olan et çeşitleri neler?

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