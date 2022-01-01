- 01 Oca 2022 - 16:05 G: 01 Oca 2022 - 16:31

Migros Market Et ve Kıyma Fiyatlarını Dibe Çekti! Sadece 22 Liraya... Dolar Molar Dinlemedi, İndirim Üstüne İndirim Yaptı! “Resmen Bedava!”

Ülkemizde yaşanan dolar krizinden en çok alt ve orta gelirli aileler etkileniyorken; Migros dillere destan bir indirimi başlattı. “Zengin işi” denilerek; fiyatının çok yüksek olmasından dolayı tercih edilemeyen et için Migros Market düğmeye bastı. Sadece 22 liraya bile satın alabileceğiniz et fırsatlarını duyuran Migros Market adeta dolar molar dinledi!

Yapmış olduğu indirimlerle vatandaşın yanında olduğunu gösteren Migros Market, kısa bir süre önce ise un, yağ ve şeker gibi ürünlere indirimler uygulamıştı. İndirim üzerine indirim yapan Migros Market, son yaptığı vurgunla “Resmen bedava” yorumlarını aldı. Vatandaşın kanayan yarası olan et fiyatlarına yeni bir boyut kazandıran Migros Market, milyonlarca vatandaşın akın akın Migros’a gitmesine neden oldu. Peki, Migros Market’in indirimli olan et çeşitleri neler?

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01 Oca 2022 - 16:05 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros Ayçiçek Yağı fiyatlarında Son Durum Merak Edildi: Ayçiçek Yağı 25TL, Un 38 TL, Şeker 9 TL… Alan Tam Bir Ay Rahat! 100 Liraya Poşet Poşet Alışveriş… mask
Migros Ayçiçek Yağı fiyatlarında Son Durum Merak Edildi: Ayçiçek Yağı 25TL, Un 38 TL, Şeker 9 TL… Alan Tam Bir Ay Rahat! 100 Liraya Poşet Poşet Alışveriş…
Tarım Kredi Marketlerinde Her şey Ucuzladı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 34 TL… Tüm Ürünlerde Fırsatı Kaçırmayın! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda… mask
Tarım Kredi Marketlerinde Her şey Ucuzladı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 34 TL… Tüm Ürünlerde Fırsatı Kaçırmayın! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda…
A101 Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 43TL, Un 16 TL, Şeker 16 TL… Tüm Ürünlerde Dibe Çekildi! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi! mask
A101 Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 43TL, Un 16 TL, Şeker 16 TL… Tüm Ürünlerde Dibe Çekildi! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi!
Bim Market Fiyatları İndirdi, Dolar Molar Dinlemedi! Ayçiçek Yağı, Un Şeker ve Peynire… Her Şey Yok Pahasına Satılıyor! Resmen Bedava… mask
Bim Market Fiyatları İndirdi, Dolar Molar Dinlemedi! Ayçiçek Yağı, Un Şeker ve Peynire… Her Şey Yok Pahasına Satılıyor! Resmen Bedava…
Trendyol Resmen Çıldırdı! Dolar Molar Dinlemiyor... BİM, A101, ŞOK Donakaldı! Ayçiçek Yağ 30 TL, Salça 10 TL, Kıyafet 10 TL... Dolar Düşmanı! Akılalmaz İndirim Başladı! Son 3 Gün... mask
Trendyol Resmen Çıldırdı! Dolar Molar Dinlemiyor... BİM, A101, ŞOK Donakaldı! Ayçiçek Yağ 30 TL, Salça 10 TL, Kıyafet 10 TL... Dolar Düşmanı! Akılalmaz İndirim Başladı! Son 3 Gün...
ŞOK Market de Zamlara İnat Rest Çekti! BİM'le Yarışıyor... Gıda Ürünleri Çok Ucuza Satılıyor! Son 3 Gün Kaldı, Sakın Kaçırmayın! mask
ŞOK Market de Zamlara İnat Rest Çekti! BİM'le Yarışıyor... Gıda Ürünleri Çok Ucuza Satılıyor! Son 3 Gün Kaldı, Sakın Kaçırmayın!
BİM Gelen Zamlara İnat Tarihinin En Büyük İndirimini Yaptı! Gıda Ürünleri Neredeyse Bedava Fiyatına Satılıyor... 8 TL, 10 TL, 14 TL! mask
BİM Gelen Zamlara İnat Tarihinin En Büyük İndirimini Yaptı! Gıda Ürünleri Neredeyse Bedava Fiyatına Satılıyor... 8 TL, 10 TL, 14 TL!
A101 Milyonlara 30 Lira Dağıtmaya Başladı! Sadece 3 Gün... Binlerce Ürünü Sudan Ucuz Satmaya Başladı, İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Sadece Bunu Yapmanız Yeterli… mask
A101 Milyonlara 30 Lira Dağıtmaya Başladı! Sadece 3 Gün... Binlerce Ürünü Sudan Ucuz Satmaya Başladı, İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Sadece Bunu Yapmanız Yeterli…
Şok Market Resmen Büyük Atak Yaptı! İndirim Değil, Para Dağıtıyor! Şok Resmen Bedavaya Satış Yapacak’ İşte O Büyük Gün… mask
Şok Market Resmen Büyük Atak Yaptı! İndirim Değil, Para Dağıtıyor! Şok Resmen Bedavaya Satış Yapacak’ İşte O Büyük Gün…
17 Eylül A101 Aktüel Ürün Kataloğu Her Şey Bedava! Öyle Ürünler Öyle Fiyatlara Gidecek ki… mask
17 Eylül A101 Aktüel Ürün Kataloğu Her Şey Bedava! Öyle Ürünler Öyle Fiyatlara Gidecek ki…
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