Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Öyle Bir Dans Etti Ki, Akıllar Durdu! Fiziğini Sergiledi, Görenler Eridi! İncecik Belini, İkiye Katlayarak…

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Melisa Döngel ve Burak Yörük gibi isimlerin bulunduğu Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra olarak kendisini duyuran Burcu Özberk, gündeme bomba gibi düştü. Her paylaşımı olay yaratan güzel ismin, son paylaşımındaki dans videosu ise yürekleri yerinden çıkardı. İncecik belini kanıtlayan Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı vücudunu kanıtladı! İşte Burcu Özerk’ten gelen o paylaşım!

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