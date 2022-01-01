Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Öyle Bir Dans Etti Ki, Akıllar Durdu! Fiziğini Sergiledi, Görenler Eridi! İncecik Belini, İkiye Katlayarak…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, öyle bir dans videosu yayınladı ki, görenlerin aklı durdu! Fiziğini sergileyen Burcu Özberk, görenleri eritti. İncecik belini kanıtlayan güzel isim adeta ikiye katlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Melisa Döngel ve Burak Yörük gibi isimlerin bulunduğu Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra olarak kendisini duyuran Burcu Özberk, gündeme bomba gibi düştü. Her paylaşımı olay yaratan güzel ismin, son paylaşımındaki dans videosu ise yürekleri yerinden çıkardı. İncecik belini kanıtlayan Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı vücudunu kanıtladı! İşte Burcu Özerk’ten gelen o paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.