Yargı Dizisinin Eren Komiseri Coşturdu! Şarkılar Bizi Söyler’i Ayağa Kaldırdı, Kanal D Sallandı! Seyirciler Kilitlendi Kaldı, Sosyal Medya Onu Konuşuyor!

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisinde bulunan Uğur Aslan, oyunculuk performansıyla gözleri dolduruyordu. Dün akşam ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olarak katılan Uğur Aslan, yeniden gündeme oturdu. Yargı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Uğur Aslan’ın şarkıları ise sevenlerinin kulaklarının pasını sildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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