Yargı Dizisinin Eren Komiseri Coşturdu! Şarkılar Bizi Söyler’i Ayağa Kaldırdı, Kanal D Sallandı! Uğur Aslan "Hastayım ben ölürem" dedi... Sosyal Medya Sallandı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Eren Komiser’e hayat veren Uğur Aslan, deyim yerindeyse ekranları coşturdu! Şarkılar Bizi Söyler’i ayağa kaldıran Uğur Aslan, şarkılarıyla Kanal D ekranlarını salladı! Seyircileri televizyonlarına kilitleyen Uğur Aslan, sosyal medyaya damgasını vurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisinde bulunan Uğur Aslan, oyunculuk performansıyla gözleri dolduruyordu. Dün akşam ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olarak katılan Uğur Aslan, yeniden gündeme oturdu. Yargı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Uğur Aslan’ın şarkıları ise sevenlerinin kulaklarının pasını sildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.