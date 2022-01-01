- 01 Oca 2022 - 20:07

Yargı Dizisinin Eren Komiseri Coşturdu! Şarkılar Bizi Söyler’i Ayağa Kaldırdı, Kanal D Sallandı! Uğur Aslan "Hastayım ben ölürem" dedi... Sosyal Medya Sallandı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Eren Komiser’e hayat veren Uğur Aslan, deyim yerindeyse ekranları coşturdu! Şarkılar Bizi Söyler’i ayağa kaldıran Uğur Aslan, şarkılarıyla Kanal D ekranlarını salladı! Seyircileri televizyonlarına kilitleyen Uğur Aslan, sosyal medyaya damgasını vurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisinde bulunan Uğur Aslan, oyunculuk performansıyla gözleri dolduruyordu. Dün akşam ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olarak katılan Uğur Aslan, yeniden gündeme oturdu. Yargı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Uğur Aslan’ın şarkıları ise sevenlerinin kulaklarının pasını sildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Oca 2022 - 20:07 Ankara- Yaşam

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