Anasayfa/

Foto Galeri/

01 Oca 2022 - 17:26

Hakan Ural’dan Skandal Sibel Can Açıklaması! Yıllarca Evli Kalmışlardı, Sözleri Gündeme Bomba Gibi Düştü! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Neler Oluyor Hayatta’nın sunucu koltuğunda oturan Hakan Ural, eski eşi Sibel Can hakkında flaş açıklamalarda bulundu! Yıllarca evli kalan çift daha sonra ayrılma kararı almışlardı. Şimdi ise Hakan Ural, yıllarca süren sessizliğini bozdu! İşte merak edilen tüm detaylar…