- 01 Oca 2022 - 18:57 G: 01 Oca 2022 - 19:01

Camdaki Kız Dizisinin Nalan’ından Nefes Kesen Pozlar! Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Fiziğini Kanıtladı! “Acil Yardım Edin! Yanıyorum”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik’ten nefes kesen pozlar arka araya geldi. Kasığına kadar açılan bir elbise giyerek; fiziğini kanıtlayan güzel oyuncuya “Acil yarım edin arkadaşlar! Cayır cayır yaktı bu kadın beni” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kırmızı Oda dizisinden sonra Camdaki Kız dizisinde yer alan Burcu Biricik, Nalan karakteriyle çok beğenilmişti. Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü ise Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Reyting rekorlarının kırıldığı dizide Nalan’ın her şeyi öğrenmesi ise seyircide büyük şok yaşatmıştı. Peki, Camdaki Kız dizisinin güzel oyuncusu Burcu Biricik nasıl bir paylaşımda bulunup; yürekleri hoplattı?

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01 Oca 2022 - 18:57 Ankara- Yaşam

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