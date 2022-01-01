Camdaki Kız Dizisinin Nalan’ından Nefes Kesen Pozlar! Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Fiziğini Kanıtladı! “Acil Yardım Edin! Yanıyorum”

Kırmızı Oda dizisinden sonra Camdaki Kız dizisinde yer alan Burcu Biricik, Nalan karakteriyle çok beğenilmişti. Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü ise Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Reyting rekorlarının kırıldığı dizide Nalan’ın her şeyi öğrenmesi ise seyircide büyük şok yaşatmıştı. Peki, Camdaki Kız dizisinin güzel oyuncusu Burcu Biricik nasıl bir paylaşımda bulunup; yürekleri hoplattı?

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