Gimsa Ayçiçek Yağı Fiyatları Merak Uyandırdı! Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Şok İndirim... 4 Litre, 5 Litre Yağlar Akın Akın Gidiyor! Markette Stok Kalmadı... Kaçırmayın!
GİMSA, Ayçiçek yağı fiyatları özelinde öyle bir indirim altına imza attı ki; yapılan indirim karşısında milyonlar resmen donakaldı. Her market zam yaparken, GİMSA'nın böyle bir indirim altına imza atması vatandaşların akın akın gelmesiyle sonuçlandı. Neredeyse stok kalmazken, vatandaşlara "hızlı olun" çağrısı yapılıyor çünkü indirimli fiyatlar stoklarla sınırlı.
2021 yılının gelmesiyle birlikte elektrik, doğalgaz, akaryakıt, su, gıda, market vb. tüm her şeye zam yapıldı. Bu kapsamda marketler önceden haftalık veya aylık olarak değiştirdiği etiket fiyatlarını artık günlük, hatta bazı marketler 6-7 saatlik gibi sürelerle değiştirmeye başladı. Gimsa, bu marketler arasından sıyrılarak, etiketlerini indirim için değiştirdi ve ayçiçek yağı fiyatlarında çok güzel indirim yaptı. Diğer marketlerde aynı ürünler 15 - 20 TL fazla olurken; Gimsa, buna "dur!" dedi. İşte Gimsa'da Ayçiçek yağı ve diğer ürünlerin fiyatları...
Tüm fiyatlar ve ürünler diğer sayfada!
05 Oca 2022 - 15:24 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Osman - Gecen bime.gelmisti 2 litresi28 lire 6 litresi 84 liraya aldik valla
Yalçın Delibas - 5 Lt yağ şuanda 105 TL indirimmi yapmış oluyorlar
Alper - 70 liralik yagi 150 ye cikartip sonra 125 e satinca indirimmi yapmis olunuyor...
Arslan - Tarım kıredi. 110. 5lt
Serap - Aynı gerçek gibi telefonlarda yayınlıyorlar marketlere gitdigimiz zaman etiket fiyatlarında hiç bir degişiklik yok fiyatlar hep aynı indirim yok market çalışanına sordugumuz zaman aldıgımız cevap ablacım indirim yok gerçek fiyatı etiketin ūstūndeki fiyat diyorlar hem böyle indirim var diye yayına çıkarıp gitdigimiz zamanda böyle cevapla karşılaşıyoz ayıp gerçekten çok ayıp insanlarla dalga geçer gibi kınıyorummmmmm
Asalet - Ben niye görmedim fiyatlar halen yüksek ayçiçek yağı 120 den aşağı yok seker 40 tl...
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.