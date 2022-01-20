Gimsa Ayçiçek Yağı Fiyatları Şok Etti! Ayçiçek Yağı Fiyatlarında İnanılmaz İndirim... 4 Litre, 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Stok Kalmadı... Kaçırmayın!

2021 yılının gelmesiyle birlikte elektrik, doğalgaz, akaryakıt, su, gıda, market vb. tüm her şeye zam yapıldı. Bu kapsamda marketler önceden haftalık veya aylık olarak değiştirdiği etiket fiyatlarını artık günlük, hatta bazı marketler 6-7 saatlik gibi sürelerle değiştirmeye başladı. Gimsa, bu marketler arasından sıyrılarak, etiketlerini indirim için değiştirdi ve ayçiçek yağı fiyatlarında çok güzel indirim yaptı. Diğer marketlerde aynı ürünler 15 - 20 TL fazla olurken; Gimsa, buna "dur!" dedi. İşte Gimsa'da Ayçiçek yağı ve diğer ürünlerin fiyatları...

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