- 02 Oca 2022 - 22:55

Çağdaş Market Zamlara İnat Çıldırdı! Makarnalar, Şekerler, Çaylar, Ayçiçek Yağı... Çılgın İndirimini Yaptı... Bu Fırsatı Kaçırmayın!

2022 yılının başladığı günlerde; zamlar ardı ardına sıralanırken firmalar etiketlerini tamamen değiştirmiş durumda. Bu noktada 123 adet şubesi bulunan Çağdaş Marketler büyük indirimin fitilini yaktılar. Vatandaşlar, bu zor günlerde; zorluklarını Çağdaş Marketlerle giderebiliyor, oldukça uygun fiyatlara ürün satın alabiliyorlar. Söz konusu indirim kısa süreliğine geldiği için; yakın zamanda stoklar tükenebilir. Bu yüzden acele edilmesi gerekiyor.

Türkiye genelinde 123 şubeye ulaşmayı başaran Çağdaş Marketler; 2022 yılının başladığı günlerde gelen zamlar karşısında farklı bir hareket sergileyerek indirim yapma kararı aldı. Makarnalar, unlar, çaylar, yağlar, şekeler... Oldukça uygun fiyata satılan çok sayıda ürün Çağdaş Marketler'de yerini aldı. 

Detaylar ve indirimler diğer sayfada!

02 Oca 2022 - 22:55 Ankara- Yaşam

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Çağdaş Market Zamlara İnat Çıldırdı! Makarnalar, Şekerler, Çaylar, Ayçiçek Yağı... Bedava Gibi Satıyor! Çılgın İndirimini Yaptı... Bu Fırsatı Kaçırmayın!
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