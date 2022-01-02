Çağdaş Market Zamlara İnat Çıldırdı! Makarnalar, Şekerler, Çaylar, Ayçiçek Yağı... Çılgın İndirimini Yaptı... Bu Fırsatı Kaçırmayın!
2022 yılının başladığı günlerde; zamlar ardı ardına sıralanırken firmalar etiketlerini tamamen değiştirmiş durumda. Bu noktada 123 adet şubesi bulunan Çağdaş Marketler büyük indirimin fitilini yaktılar. Vatandaşlar, bu zor günlerde; zorluklarını Çağdaş Marketlerle giderebiliyor, oldukça uygun fiyatlara ürün satın alabiliyorlar. Söz konusu indirim kısa süreliğine geldiği için; yakın zamanda stoklar tükenebilir. Bu yüzden acele edilmesi gerekiyor.
Türkiye genelinde 123 şubeye ulaşmayı başaran Çağdaş Marketler; 2022 yılının başladığı günlerde gelen zamlar karşısında farklı bir hareket sergileyerek indirim yapma kararı aldı. Makarnalar, unlar, çaylar, yağlar, şekeler... Oldukça uygun fiyata satılan çok sayıda ürün Çağdaş Marketler'de yerini aldı.
Detaylar ve indirimler diğer sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.