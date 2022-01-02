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02 Oca 2022 - 22:55

Çağdaş Market Zamlara İnat Çıldırdı! Makarnalar, Şekerler, Çaylar, Ayçiçek Yağı... Çılgın İndirimini Yaptı... Bu Fırsatı Kaçırmayın!

2022 yılının başladığı günlerde; zamlar ardı ardına sıralanırken firmalar etiketlerini tamamen değiştirmiş durumda. Bu noktada 123 adet şubesi bulunan Çağdaş Marketler büyük indirimin fitilini yaktılar. Vatandaşlar, bu zor günlerde; zorluklarını Çağdaş Marketlerle giderebiliyor, oldukça uygun fiyatlara ürün satın alabiliyorlar. Söz konusu indirim kısa süreliğine geldiği için; yakın zamanda stoklar tükenebilir. Bu yüzden acele edilmesi gerekiyor.