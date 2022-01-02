Ankara Başkent Marketler İflas mı Etti? Milyonlar Neye Uğradıklarını Şaşırdı! Gördükleri Bu Tablo Karşısında Şaşkına Döndüler... Neler Oluyor?
Ankara'da ciddi ölçüde yatırımlarla açılan Başkent Marketler'e bugün gelen vatandaşlar resmen donakaldılar. Alışveriş için giden vatandaşlar marketlerin içini görünce; "iflas mı etti?" Sorusunu sordular. Hem Whatsapp ihbar hattımıza gelen fotoğraflar, hem de Twitter'da paylaşılanlar; "neler oluyor?" Sorusunun sorulmasına sebep oldu.
Geçtiğimiz Haziran ayında 6.şubesi Batıkent'te açılan, büyük yatırımlarla faaliyete geçen "Başkent Market" bilindiği üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kırsal kalkınma projesi kapsamında hayata geçirdiği bir proje. Halk Ekmek Fabrikası’nın kendi ürettiği 62 çeşit sağlıklı ürün ile 9’u kadın kooperatifleri, 14 kooperatif ve 3 birliğe ait 766 ürünün taze ve uygun fiyatlarla satıldığı Başkent Market'in bugünkü halini görenler şaşıp kaldı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.