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02 Oca 2022 - 17:48

Ankara Başkent Marketler İflas mı Etti? Milyonlar Neye Uğradıklarını Şaşırdı! Gördükleri Bu Tablo Karşısında Şaşkına Döndüler... Neler Oluyor?

Ankara'da ciddi ölçüde yatırımlarla açılan Başkent Marketler'e bugün gelen vatandaşlar resmen donakaldılar. Alışveriş için giden vatandaşlar marketlerin içini görünce; "iflas mı etti?" Sorusunu sordular. Hem Whatsapp ihbar hattımıza gelen fotoğraflar, hem de Twitter'da paylaşılanlar; "neler oluyor?" Sorusunun sorulmasına sebep oldu.