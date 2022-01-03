Ankara’da Musluk Suyu İçilir Mi? Ankara Çankaya Ve Etimesgut Çeşme Suyu İçilir Mi? Ankara Suyu Nereden Geliyor?

Başkent Ankara’nın sularını sağlayan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, kısa adıyla ASKİ, yeni yılın ilk su analizini gerçekleştirmiş bulunuyor. Sık sık tekrarladığı şehir su analizleri ile Ankaralıların içini rahatlatan ASKİ, şehir sularının kalitesini de ortaya koyuyor. Öte yandan başkentliler, şehir sularını içip içemeyeceğini merak ediyor. Peki, Ankara’da musluk suyu içilir mi? Ankara Çankaya ve Etimesgut çeşme suyu içilir mi? Ankara suyu nereden geliyor? İşte, detaylar…



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