Ayçiçek Yağı Fiyatları BİM’de Ne Kadar Oldu? Şok, Migros, A101, Carrefoursa Ayçiçek Yağı Ne Kadar? Ayçiçek Yağı Fiyatları İndi Mi?

Dolar kurunun seri artış ve inişinin ardından döviz kurunda durmayan dalgalanma ayçiçek yağlarının fiyatlarını yakından etkilemeye devam ediyor. Her hafta değişen kurdan ilk etkilenen fiyat etiketleri olan ayçiçek yağlarının fiyatları bu hafta için de yeniden belirlenmiş bulunuyor. Öte yandan zincir marketlerinin bu haftaki ayçiçek yağı fiyatları, vatandaşları meraklandıran konulardan biri oluyor. Peki, ayçiçek yağı fiyatları BİM’de Ne Kadar Oldu? Şok, Migros, A101, Carrefoursa ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatları indi mi? İşte, detaylar…



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