Ayçiçek Yağı Fiyatları BİM’de Ne Kadar Oldu? Şok, Migros, A101, Carrefoursa Ayçiçek Yağı Ne Kadar? Ayçiçek Yağı Fiyatları İndi Mi?
Dolar kurunun seri artış ve inişinin ardından döviz kurunda durmayan dalgalanma ayçiçek yağlarının fiyatlarını yakından etkilemeye devam ediyor. Her hafta değişen kurdan ilk etkilenen fiyat etiketleri olan ayçiçek yağlarının fiyatları bu hafta için de yeniden belirlenmiş bulunuyor. Sizde yeni yılın ilk haftasında Ayçiçek yağ fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Dolar kurunun seri artış ve inişinin ardından döviz kurunda durmayan dalgalanma ayçiçek yağlarının fiyatlarını yakından etkilemeye devam ediyor. Her hafta değişen kurdan ilk etkilenen fiyat etiketleri olan ayçiçek yağlarının fiyatları bu hafta için de yeniden belirlenmiş bulunuyor. Öte yandan zincir marketlerinin bu haftaki ayçiçek yağı fiyatları, vatandaşları meraklandıran konulardan biri oluyor. Peki, ayçiçek yağı fiyatları BİM’de Ne Kadar Oldu? Şok, Migros, A101, Carrefoursa ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatları indi mi? İşte, detaylar…
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03 Oca 2022 - 08:49 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.