- 03 Oca 2022 - 08:51 G: 03 Oca 2022 - 08:54

Ankara Halk Ekmek Fiyatı 2022 Ne Kadar? Halk Ekmek Fiyatı Nedir? Ankara'da Halk Ekmeğe Zam Geldi Mi?

Başkent Ankaralılara uygun fiyatlı ekmek sağlamak için kurulmuş olan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrol edilen Ankara Halk Ekmek Fabrikaları, yeni yılda ekmeğe zam yapıp yapmayacağı noktasında başkentlileri meraklandırıyor. Sizde yeni yılda ekmek fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Başkent Ankaralılara uygun fiyatlı ekmek sağlamak için kurulmuş olan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrol edilen Ankara Halk Ekmek Fabrikaları, yeni yılda ekmeğe zam yapıp yapmayacağı noktasında başkentlileri meraklandırıyor. Öte yandan başkentlilerin merak ile takip ettiği halk ekmek fiyatları, 2022 yılı için de belli olmuş bulunuyor. Peki, Ankara halk ekmek fiyatı 2022 ne kadar? Halk ekmek fiyatı nedir? Ankara'da halk ekmeğe zam geldi mi? İşte, detaylar…


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03 Oca 2022 - 08:51 - Yaşam

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