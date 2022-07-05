- 05 Tem 2022 - 11:32

Ankara'da Halk Ekmeğe Zam Geldi Mi? Ankara Halk Ekmek Zammı Ne Zaman? Ankara Halk Ekmek Fiyatı Merak Uyandırdı? Halk Ekmek Fiyatı 2022 Ne Kadar?

Başkent Ankaralılara uygun fiyatlı ekmek sağlamak için kurulmuş olan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrol edilen Ankara Halk Ekmek Fabrikaları, yeni yılda ekmeğe zam yapıp yapmayacağı noktasında başkentlileri meraklandırıyor. Sizde yeni yılda ekmek fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Başkent Ankaralılara uygun fiyatlı ekmek sağlamak için kurulmuş olan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrol edilen Ankara Halk Ekmek Fabrikaları, yeni yılda ekmeğe zam yapıp yapmayacağı noktasında başkentlileri meraklandırıyor. Öte yandan başkentlilerin merak ile takip ettiği halk ekmek fiyatları, 2022 yılı için de belli olmuş bulunuyor. Peki, Ankara halk ekmek fiyatı 2022 ne kadar? Halk ekmek fiyatı nedir? Ankara'da halk ekmeğe zam geldi mi? İşte, detaylar…

Ankara'da Halk Ekmeğe Zam Gelmedi!

Ankara'da 5 Temmuz 2022 tarihinde Fırıncılar Odası'nın ekmeğe yapılan zam açıklaması sonrası Ankara Halk Ekmek Fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Ankara'da Fırınlarda satılan ekmek 4 TL oldu, Ancak Halk Ekmeğe şuan itibariyle herhangi bir zammın olmadığı açıklanmıştır. İleri ki günlerde zam açıklaması olması durumunda yeni fiyatlar bu sayfadan açıklanacaktır.. 

HALK EKMEK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ

S. NO     ÜRÜNLER                                        GRAMAJI            FİYAT

1             NORMAL EKMEK                                250 G               2,00

2             KÖY EKMEĞİ                                       250 G              3,25

3             KEPEKLİ EKMEK                                  250 G              2,85

4             EKŞİ MAYALI KÖY EKMEĞİ               500 G               12,00

5             EKŞİ MAYALI YULAFLI, ÇAVDARL    400 G               11,50

6             EKŞİ MAYALI ZEYTİNLİ, KEKİKLİ       500 G              14,50

7             EKŞİ MAYALI AKDENİZ EKMEK         500 G               13,50

8             EKŞİ MAYALI SİYEZ UNLU EKMEK   400 G              13,00

9             ROLL ÇAVDARLI EKMEK                      50 G              1,00

10          ROLL KEPEKLİ EKMEK                          50 G              1,00

11          ROLL KÖY EKMEK                                 50 G              1,00

12          ROLL NORMAL EKMEK                        50 G              1,00

13          ROLL TUZSUZ                                        50 G              1,00

14          ROLL SİYEZ                                            50 G              1,50

15          ŞAMPİYON EKMEK                               50 G              2,75

16          FINDIKLI EKMEK (2’Lİ PAKET)              60 G              2,75

17          TOMBUL EKMEK                                  100 G             1,25

18          GRİSİNİ ÇÖREK OTLU                         160 G              5,25

19          GRİSİNİ KEPEKLİ                                 160 G               5,00

20          GRİSİNİ SADE                                     160 G               5,00

21          GRİSİNİ SUSAMLI                               160 G               5,25

22          GALETE UNU                                      500 G              10,50

23          ÇORBALIK KITIR                                  250 G              4,50

24          GLUTENSİZ EKMEK                            250 G               6,75

25          GLUTENSİZ EKMEK UNU                      1 KG             29,5

26          GLUTENSİZ KURABİYE                         500 G            28,00

27          GLUTENSİZ MOR KURABİYE                500 G            33,00

28          GLUTENSİZ SİMİT                                  100 G           5,50

29          ÇEREZ GLUTENSİZ                                  25 G            2,75

30          ÇEREZ KAKAOLU DOLGULU                  35 G            2,75

31          ÇEREZ SADE DOLGULU                          35 G           2,75

32          ÇEREZ TAM BUĞDAY UNLU                   25 G           2,50

33          ÇEREZ YERFISTIĞI AROMALI                  25 G           2,50

34          ÇEREZ ACI BİBER AROMALI                    25 G           2,50

35          SİMİT                                                         90 G          3,00

36          KAŞARLI SİMİT                                        120 G          6,25

37          TEREYAĞLI SİMİT                                   120 G           4,75

38          KANDİL SİMİDİ                                        60 G           3,50

39          SADE POĞAÇA                                        80 G            3,50

40          KAŞARLI POĞAÇA                                   80 G            4,00

41          PEYNİRLİ POĞAÇA                                 80 G             3,75

42          ZEYTİNLİ POĞAÇA                                  80 G             3,75

43          PATATESLİ POĞAÇA                              80 G             3,75

44          PEYNİRLİ SUSAMLI POĞAÇA                80 G             3,50

45          SADE SUSAMLI POĞAÇA                       80 G             3,00

46          SADE AÇMA                                          120 G             3,75

47          KETE                                                      150 G             11,25

48          SU BÖREĞİ                                             1 KG             64,00

49          TAM RANDIMANLI SU BÖREĞİ           1 KG             72,50

50          PATATESLİ EV BÖREĞİ                           1 KG            49,00

51          KIYMALI KARAKÖY                                 1 KG             74,50

52          PEYNİRLİ KARAKÖY                               1 KG              68,00

53          CEVİZLİ BAKLAVA                                   1 KG             88,50

54          FISTIKLI BAKLAVA                                  1 KG             105,00

55          SOĞUK BAKLAVA FISTIKLI                     1 KG            94,00

56          ADET YAŞ PASTA                                  1 ADET          27,50

57          YAŞ PASTA                                               1 KG            67,50

58          EKLER                                                        1 KG           67,50

59          LOKMA                                                     1 KG           39,00

60          HALKA TATLI                                            1 KG           37,50

61          AY ÇÖREĞİ                                                 120 G       4,75

62          DAMLA ÇİKOLATALI KEK                             75 G       3,75

63          ÜZÜMLÜ KEK                                                75 G      3,75

64          KAKAOLU KEK                                               75 G      3,50

65          TATLI KURABİYE                                          250 G     18,00

66          TUZLU KURABİYE                                        250 G     20,00

67          TEREYAĞLI ÜZÜMLÜ KURABİYE               100 G     7,25

68          PORTAKALLI ŞAM KURABİYESİ                  120 G    4,75

69          PEYNİRLİ SANDVİÇ                                    1 ADET    15,50

70          KAFKAS ÇÖREĞİ                                             90 G     4,00


Detaylar diğer sayfada!

05 Tem 2022 - 11:32 - Yaşam

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