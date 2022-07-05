Ankara'da Halk Ekmeğe Zam Geldi Mi? Ankara Halk Ekmek Zammı Ne Zaman? Ankara Halk Ekmek Fiyatı Merak Uyandırdı? Halk Ekmek Fiyatı 2022 Ne Kadar?

Başkent Ankaralılara uygun fiyatlı ekmek sağlamak için kurulmuş olan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrol edilen Ankara Halk Ekmek Fabrikaları, yeni yılda ekmeğe zam yapıp yapmayacağı noktasında başkentlileri meraklandırıyor. Öte yandan başkentlilerin merak ile takip ettiği halk ekmek fiyatları, 2022 yılı için de belli olmuş bulunuyor. Peki, Ankara halk ekmek fiyatı 2022 ne kadar? Halk ekmek fiyatı nedir? Ankara'da halk ekmeğe zam geldi mi? İşte, detaylar…

Ankara'da Halk Ekmeğe Zam Gelmedi!

Ankara'da 5 Temmuz 2022 tarihinde Fırıncılar Odası'nın ekmeğe yapılan zam açıklaması sonrası Ankara Halk Ekmek Fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Ankara'da Fırınlarda satılan ekmek 4 TL oldu, Ancak Halk Ekmeğe şuan itibariyle herhangi bir zammın olmadığı açıklanmıştır. İleri ki günlerde zam açıklaması olması durumunda yeni fiyatlar bu sayfadan açıklanacaktır..

HALK EKMEK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ

S. NO ÜRÜNLER GRAMAJI FİYAT

1 NORMAL EKMEK 250 G 2,00

2 KÖY EKMEĞİ 250 G 3,25

3 KEPEKLİ EKMEK 250 G 2,85

4 EKŞİ MAYALI KÖY EKMEĞİ 500 G 12,00

5 EKŞİ MAYALI YULAFLI, ÇAVDARL 400 G 11,50

6 EKŞİ MAYALI ZEYTİNLİ, KEKİKLİ 500 G 14,50

7 EKŞİ MAYALI AKDENİZ EKMEK 500 G 13,50

8 EKŞİ MAYALI SİYEZ UNLU EKMEK 400 G 13,00

9 ROLL ÇAVDARLI EKMEK 50 G 1,00

10 ROLL KEPEKLİ EKMEK 50 G 1,00

11 ROLL KÖY EKMEK 50 G 1,00

12 ROLL NORMAL EKMEK 50 G 1,00

13 ROLL TUZSUZ 50 G 1,00

14 ROLL SİYEZ 50 G 1,50

15 ŞAMPİYON EKMEK 50 G 2,75

16 FINDIKLI EKMEK (2’Lİ PAKET) 60 G 2,75

17 TOMBUL EKMEK 100 G 1,25

18 GRİSİNİ ÇÖREK OTLU 160 G 5,25

19 GRİSİNİ KEPEKLİ 160 G 5,00

20 GRİSİNİ SADE 160 G 5,00

21 GRİSİNİ SUSAMLI 160 G 5,25

22 GALETE UNU 500 G 10,50

23 ÇORBALIK KITIR 250 G 4,50

24 GLUTENSİZ EKMEK 250 G 6,75

25 GLUTENSİZ EKMEK UNU 1 KG 29,5

26 GLUTENSİZ KURABİYE 500 G 28,00

27 GLUTENSİZ MOR KURABİYE 500 G 33,00

28 GLUTENSİZ SİMİT 100 G 5,50

29 ÇEREZ GLUTENSİZ 25 G 2,75

30 ÇEREZ KAKAOLU DOLGULU 35 G 2,75

31 ÇEREZ SADE DOLGULU 35 G 2,75

32 ÇEREZ TAM BUĞDAY UNLU 25 G 2,50

33 ÇEREZ YERFISTIĞI AROMALI 25 G 2,50

34 ÇEREZ ACI BİBER AROMALI 25 G 2,50

35 SİMİT 90 G 3,00

36 KAŞARLI SİMİT 120 G 6,25

37 TEREYAĞLI SİMİT 120 G 4,75

38 KANDİL SİMİDİ 60 G 3,50

39 SADE POĞAÇA 80 G 3,50

40 KAŞARLI POĞAÇA 80 G 4,00

41 PEYNİRLİ POĞAÇA 80 G 3,75

42 ZEYTİNLİ POĞAÇA 80 G 3,75

43 PATATESLİ POĞAÇA 80 G 3,75

44 PEYNİRLİ SUSAMLI POĞAÇA 80 G 3,50

45 SADE SUSAMLI POĞAÇA 80 G 3,00

46 SADE AÇMA 120 G 3,75

47 KETE 150 G 11,25

48 SU BÖREĞİ 1 KG 64,00

49 TAM RANDIMANLI SU BÖREĞİ 1 KG 72,50

50 PATATESLİ EV BÖREĞİ 1 KG 49,00

51 KIYMALI KARAKÖY 1 KG 74,50

52 PEYNİRLİ KARAKÖY 1 KG 68,00

53 CEVİZLİ BAKLAVA 1 KG 88,50

54 FISTIKLI BAKLAVA 1 KG 105,00

55 SOĞUK BAKLAVA FISTIKLI 1 KG 94,00

56 ADET YAŞ PASTA 1 ADET 27,50

57 YAŞ PASTA 1 KG 67,50

58 EKLER 1 KG 67,50

59 LOKMA 1 KG 39,00

60 HALKA TATLI 1 KG 37,50

61 AY ÇÖREĞİ 120 G 4,75

62 DAMLA ÇİKOLATALI KEK 75 G 3,75

63 ÜZÜMLÜ KEK 75 G 3,75

64 KAKAOLU KEK 75 G 3,50

65 TATLI KURABİYE 250 G 18,00

66 TUZLU KURABİYE 250 G 20,00

67 TEREYAĞLI ÜZÜMLÜ KURABİYE 100 G 7,25

68 PORTAKALLI ŞAM KURABİYESİ 120 G 4,75

69 PEYNİRLİ SANDVİÇ 1 ADET 15,50

70 KAFKAS ÇÖREĞİ 90 G 4,00



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