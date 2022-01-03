Ankara Hamsi Fiyatları Ne Kadar? Ankara’da 3 Ocak 2022 Güncel Balık Fiyatları Ne Oldu? İşte Ankara Ulus Hali Hamsi, İstavrit Balık Fiyatları

Her gün Ankaralılar ile güncel balık fiyatını paylaşan Ankara Ulus Hali, bu haftanın da balık fiyatlarını belirlemiş bulunuyor. 3 Ocak 2021 tarihi itibariyle güncel balık fiyatları ile başkentli vatandaşların karşısına çıkacak olan Ankara Ulus Hali’nin balık fiyatları şimdiden başkentlileri meraklandıran konulardan biri olmayı da başarıyor. Peki, Ankara hamsi fiyatları ne kadar? Ankara’da 3 Ocak 2022 güncel balık fiyatları ne oldu? İşte Ankara ulus hali hamsi, istavrit balık fiyatları…



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