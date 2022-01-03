Ahu Yağtu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Aşk Dedikodusu Çıkan Celil Nalçakan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Bir süredir rol aldığı Kardeşlerim dizisi ile gündemlerden düşmeyen Ahu Yağtu, partneri Celil Nalçakan ile arasındaki yakınlık ile gündemlere bomba gibi düştü. Geçtiğimiz gün magazin basınına yakılan rol arkadaşları, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Söyledikleri ile herkesi şaşırtan ikilinin o sözleri Ahu Yağtu’nun hayranları tarafından mercek altına alınmasına neden oldu. Peki, Ahu Yağtu kaç yaşında? Ahu Yağtu kimdir, aslen nereli? Ahu Yağtu evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…



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