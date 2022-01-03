Ahu Yağtu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Aşk Dedikodusu Çıkan Celil Nalçakan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Bir süredir rol aldığı Kardeşlerim dizisi ile gündemlerden düşmeyen Ahu Yağtu, partneri Celil Nalçakan ile arasındaki yakınlık ile gündemlere bomba gibi düştü. Geçtiğimiz gün magazin basınına yakılan rol arkadaşları, konuyla ilgili ilk kez konuştu. İşte Ahu Yağtu ile ilgili merak edilenler haberimizde...
Bir süredir rol aldığı Kardeşlerim dizisi ile gündemlerden düşmeyen Ahu Yağtu, partneri Celil Nalçakan ile arasındaki yakınlık ile gündemlere bomba gibi düştü. Geçtiğimiz gün magazin basınına yakılan rol arkadaşları, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Söyledikleri ile herkesi şaşırtan ikilinin o sözleri Ahu Yağtu’nun hayranları tarafından mercek altına alınmasına neden oldu. Peki, Ahu Yağtu kaç yaşında? Ahu Yağtu kimdir, aslen nereli? Ahu Yağtu evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
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03 Oca 2022 - 08:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.