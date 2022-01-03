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03 Oca 2022 - 09:00

Oryantal Didem Kınalı Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni İbrahim Tatlıses İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Yılbaşı eğlencesinde İbo Show programında sahne alan Didem Kınalı, giydiği elbise ile olay oldu. Herkesi şoke eden oryantal Didem Kınalı, bu olayın ardından takipçilerinin sıkı markajına alındı. Sizde yeni yıl ile birlikte tekrar gündem olan Didem Kınalı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...