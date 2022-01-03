- 03 Oca 2022 - 09:00 G: 03 Oca 2022 - 09:04

Oryantal Didem Kınalı Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni İbrahim Tatlıses İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 

Yılbaşı eğlencesinde İbo Show programında sahne alan Didem Kınalı, giydiği elbise ile olay oldu. Herkesi şoke eden oryantal Didem Kınalı, bu olayın ardından takipçilerinin sıkı markajına alındı. Sizde yeni yıl ile birlikte tekrar gündem olan Didem Kınalı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Yılbaşı eğlencesinde İbo Show programında sahne alan Didem Kınalı, giydiği elbise ile olay oldu. Herkesi şoke eden oryantal Didem Kınalı, bu olayın ardından takipçilerinin sıkı markajına alındı. Öte yandan Didem Kınalı’nın yaşı herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Didem Kınalı kaç yaşında? Didem Kınalı kimdir, aslen nereli? Didem Kınalı sevgilisi var mı, evli mi? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

03 Oca 2022 - 09:00 - Magazin

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