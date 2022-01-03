Oryantal Didem Kınalı Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni İbrahim Tatlıses İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Yılbaşı eğlencesinde İbo Show programında sahne alan Didem Kınalı, giydiği elbise ile olay oldu. Herkesi şoke eden oryantal Didem Kınalı, bu olayın ardından takipçilerinin sıkı markajına alındı. Sizde yeni yıl ile birlikte tekrar gündem olan Didem Kınalı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yılbaşı eğlencesinde İbo Show programında sahne alan Didem Kınalı, giydiği elbise ile olay oldu. Herkesi şoke eden oryantal Didem Kınalı, bu olayın ardından takipçilerinin sıkı markajına alındı. Öte yandan Didem Kınalı’nın yaşı herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Didem Kınalı kaç yaşında? Didem Kınalı kimdir, aslen nereli? Didem Kınalı sevgilisi var mı, evli mi? İşte, detaylar…
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03 Oca 2022 - 09:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.