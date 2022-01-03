Erman Toroğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Avukat Eşi Ezgi Yavuz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Yeni bir evliliğe adım atan Erman Toroğlu, eşi ile arasındaki yaş farkıyla herkesi şaşırttı. Ani evliliği kadar eşi arasındaki yaş farkı ile de herkesi şaşırtan Erman Toroğlu, hemen futbolseverlerin yakın markajına girdi. Çiçeği burnunda evli olan Erman Toroğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yeni bir evliliğe adım atan Erman Toroğlu, eşi ile arasındaki yaş farkıyla herkesi şaşırttı. Ani evliliği kadar eşi arasındaki yaş farkı ile de herkesi şaşırtan Erman Toroğlu, hemen futbolseverlerin yakın markajına girdi. Öte yandan hem Erman Toroğlu’nun yaşı hem de ikili arasındaki yaş farkı herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Erman Toroğlu kaç yaşında? Erman Toroğlu kimdir, aslen nereli? Erman Toroğlu evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
03 Oca 2022 - 09:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.