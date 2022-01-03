Her burcun insanının cesaret seviyesi birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı burcun insanlar, inanılmaz derecede korkak ve pısırık olurken; bazı burcun insanları, inanılmaz derecede cesur olabiliyor. Cesaretleri ile herkesi şaşırtan, her koşulda gözlerini karartan o insanlar, hayatta elde ettikleri tüm başarıları da cesaretleri ile sağlıyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en cesur olan o burçlarını görenler, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, en cesur burçlar hangileri? İşte cesaretiyle başarıya koşan o burç…



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