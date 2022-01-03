- 03 Oca 2022 - 21:11

Masterchef’te Elenen İsim Belli Oldu! Gözlerde Yaş Kaldı, Hayal Kırıklığı Yaşandı! Somer Şef Öyle Bir Şey Dedi Ki, Stüdyo Şok oldu...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim belli oldu! Gözlerde yaş bırakan yarışmacı, Somer Şeften ise öyle bir söz duydu ki; stüdyo resmen inledi. Gündeme bomba gibi düşen bu veda ise yürekleri yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise elenen isim belli oldu! Burcu Önal, yarışmaya veda ederken; seyirciler ise büyük bir şok yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Oca 2022 - 21:11 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Serap - İyiki gitti gözüm kulağım dinlenecek.. heeşeyi o yapıo herşeyi o biliyo... bileni yapanı gördük çok şükür ki gitri onun sesinden o mesnetsiz iddialatından kurtulduk

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Ocak 10:51

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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