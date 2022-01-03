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03 Oca 2022 - 21:11

Masterchef’te Elenen İsim Belli Oldu! Gözlerde Yaş Kaldı, Hayal Kırıklığı Yaşandı! Somer Şef Öyle Bir Şey Dedi Ki, Stüdyo Şok oldu...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim belli oldu! Gözlerde yaş bırakan yarışmacı, Somer Şeften ise öyle bir söz duydu ki; stüdyo resmen inledi. Gündeme bomba gibi düşen bu veda ise yürekleri yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…