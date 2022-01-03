Hangi Burç Hayatından Pazartesi’yi Çıkartmak İstiyor? İşte Pazartesi Sendromunu Dibine Kadar Yaşayan Burçlar…
Bazı burçlar, özellikle de Pazartesi sendromunun etkilerinden kurtulmak için olmadık yollara başvurabilir. Bu burçlar, Pazartesi sendromundan en çok etkilenenler olarak dikkatleri çeker. İşte sendrom yaşayan burçlar ve özellikleri...
Hemen hemen her insan 20’li yaşlarında hayata dair, geleceğe dair büyük hayaller kurar ve hayata büyük umutlarla atılmanın planlarını yapar. Ancak birçok kişi için yine 20’li yaşlarda bu umutlar ve hayaller, yerini hayal kırıklıklarına bırakır. Zira 20’li yaşların ortalarından itibaren insanlar genellikle iş hayatıyla tanışır ve iş hayatı demek, hayatı farklı açılardan sorgulamak anlamına gelir. Bu nedenle hayal kırıklıklarına alışmaya başlayan insanlar, iş hayatının stresi ile başa çıkmanın yollarını arar. Ancak bu alanda bazı burçlar, özellikle de Pazartesi sendromunun etkilerinden kurtulmak için olmadık yollara başvurabilir… Bu burçlar, Pazartesi sendromundan en çok etkilenenler olarak dikkatleri çeker… İşte tüm detaylar…
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03 Oca 2022 - 12:24 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.