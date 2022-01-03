Ankara City Gros Market Büyük İndirim! Raflar Bomboş Kaldı, 4 – 5 Kiloluk Çaylar, Yağlar, Tuvalet Kağıtları Bitti Bitecek! Bedavadan Biraz Pahalı!
Ankara’nın ne büyük marketlerinden biri olan City Gros, öyle bir indirim yaptı ki, görenler City Gross’un bu indirimini delice ve çılgınca buldu. Raflar bomboş kalırken; 4 – 5 kiloluk çaylar, yağlar ve son zamanlarda fiyatları çok artan tuvalet kağıtları resmen bitme noktasına geldi. Bedavadan biraz pahalı satan City Gros, müşterileriyle marketi doldurup taşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Aralık ayında yaşanan ekonomik denge değişikliğinden elbette marketler etkilenmişti. Ürünleri dövizle alan marketler, çareyi fiyatları artırmakta bulmuştu. Hal böyle olunca vatandaş ise daha uygun fiyatlara ürünleri satan marketlerde çareyi bulmuştu. City Gross ise büyük indirime imzasını attı ve fiyatları adeta dibe çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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03 Oca 2022 - 12:39 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.