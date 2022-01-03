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03 Oca 2022 - 12:39

Ankara City Gros Market Büyük İndirim! Raflar Bomboş Kaldı, 4 – 5 Kiloluk Çaylar, Yağlar, Tuvalet Kağıtları Bitti Bitecek! Bedavadan Biraz Pahalı!

Ankara’nın ne büyük marketlerinden biri olan City Gros, öyle bir indirim yaptı ki, görenler City Gross’un bu indirimini delice ve çılgınca buldu. Raflar bomboş kalırken; 4 – 5 kiloluk çaylar, yağlar ve son zamanlarda fiyatları çok artan tuvalet kağıtları resmen bitme noktasına geldi. Bedavadan biraz pahalı satan City Gros, müşterileriyle marketi doldurup taşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…