- 03 Oca 2022 - 12:39 G: 03 Oca 2022 - 14:30

Ankara City Gros Market Büyük İndirim! Raflar Bomboş Kaldı, 4 – 5 Kiloluk Çaylar, Yağlar, Tuvalet Kağıtları Bitti Bitecek! Bedavadan Biraz Pahalı!

Ankara’nın ne büyük marketlerinden biri olan City Gros, öyle bir indirim yaptı ki, görenler City Gross’un bu indirimini delice ve çılgınca buldu. Raflar bomboş kalırken; 4 – 5 kiloluk çaylar, yağlar ve son zamanlarda fiyatları çok artan tuvalet kağıtları resmen bitme noktasına geldi. Bedavadan biraz pahalı satan City Gros, müşterileriyle marketi doldurup taşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Aralık ayında yaşanan ekonomik denge değişikliğinden elbette marketler etkilenmişti. Ürünleri dövizle alan marketler, çareyi fiyatları artırmakta bulmuştu. Hal böyle olunca vatandaş ise daha uygun fiyatlara ürünleri satan marketlerde çareyi bulmuştu. City Gross ise büyük indirime imzasını attı ve fiyatları adeta dibe çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Oca 2022 - 12:39 - Yaşam

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