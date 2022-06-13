- 13 Haz 2022 - 07:52

Siyah Renk Hangi Burcun Rengidir? İşte Siyah Renk Düşkünü Olan O Burçlar…

Söz konusu renkler olduğunda ise insanların kendileri ile özdeşleşen bazı renkleri vardır ve her bir renk hayata dair bazı kavramları temsil eder. Siyah renk ise bazı burçlar için vazgeçilmezdir. Siyah rengini en çok hangi burç sever? İşte detaylar...

Zevkler ve renkler tartışılmaz zira insanlar, doğuştan burçlarıyla birlikte bazı kişilik ve fiziksel özellikleriyle dünyaya gelir. Doğuştan gelen bu kişilik özellikleri, insanların hayatında bir ömür boyunca kendisini gösterir. Zaman zaman her ne kadar çevre şartları ile bu özellikler seyrek görülüyor olsa da hiçbir zaman bu genel ve temel özellikler tam anlamıyla kaybolmaz. Bu nedenle de insanların zevkleri belirgin bir şekilde her zaman bir yerlerde saklı halde durur. Söz konusu renkler olduğunda ise insanların kendileri ile özdeşleşen bazı renkleri vardır ve her bir renk hayata dair bazı kavramları temsil eder. Renklerin en korkutucularından ve en gizemlilerinden biri olan siyah ise bazı burçlar için vazgeçilmezdir…

Detaylar diğer sayfada!

13 Haz 2022 - 07:52 - Burç Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Paraya Para Demeyecek Burçlar Belli Oldu! İşte Girişimci En Zengin O Burçlar… mask
Paraya Para Demeyecek Burçlar Belli Oldu! İşte Girişimci En Zengin O Burçlar…
13 Haziran Ankara'da Okullar Tatil Mi? Ankara Valiliği Sağanak Yağmur Nedeniyle Tatili Açıklaması Yaptı Mı? Ankara’da Yarın İlköğretim, Ortaöğretim Tatil Mi? mask
13 Haziran Ankara'da Okullar Tatil Mi? Ankara Valiliği Sağanak Yağmur Nedeniyle Tatili Açıklaması Yaptı Mı? Ankara’da Yarın İlköğretim, Ortaöğretim Tatil Mi?
Cildinizi Parıl Parıl Parlatacak Şifa Deposu Yaz meyveleri! Gençleştiren, Bin bir Derde Deva Sevilen Yaz Meyveleri Yararları İle Şaşırtıyor! İşte o Şifalı Meyveler. mask
Cildinizi Parıl Parıl Parlatacak Şifa Deposu Yaz meyveleri! Gençleştiren, Bin bir Derde Deva Sevilen Yaz Meyveleri Yararları İle Şaşırtıyor! İşte o Şifalı Meyveler.
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Baş Döndüren Pozlar! Minileri Çekti; Vücudunu Konuşturdu! “Cehennemden Çıkmış Gibi Yakıyorsun!” mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Baş Döndüren Pozlar! Minileri Çekti; Vücudunu Konuşturdu! “Cehennemden Çıkmış Gibi Yakıyorsun!”
Oktay Kaynarca’dan Bomba EDHO Hamlesi! Bir Daha Ekranlara Gelemeyeceği Konuşuluyordu! O İsimle Çalışmalara Başladı! mask
Oktay Kaynarca’dan Bomba EDHO Hamlesi! Bir Daha Ekranlara Gelemeyeceği Konuşuluyordu! O İsimle Çalışmalara Başladı!
Hande Erçel İç Çamaşırsız Pozlarıyla Yükselttikçe Yükseltti! Sırt Dekoltesini Görenler Eridi Bitti! “Kerem, Kaan Hıçkırıklara Boğulun!” mask
Hande Erçel İç Çamaşırsız Pozlarıyla Yükselttikçe Yükseltti! Sırt Dekoltesini Görenler Eridi Bitti! “Kerem, Kaan Hıçkırıklara Boğulun!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL