- 03 Oca 2022 - 13:04 G: 03 Oca 2022 - 13:08

Hangi Burç Aşırı Dikkatsizdir? İşte Sakarlıkta 10 Numara Olan Burçlar…

Bazı burçların dikkatsizlik özelliği ön plana çıkmaktadır. Sakar ve dikkatsiz olması nedeniyle bazı insanlar zor zamanlardan geçebilmektedir. Peki, en dikkatsiz burçlar hangileridir? Özellikleri nasıldır? İşte detaylar...

İnsanlar, özellikle de ergenlik dönemlerinde sakarlaşır. Zira ergenlik döneminde insanların vücutları değişmeye başlar ve genellikle bu değişim, uzamalar ile kendisini gösterir. Uzuvların değişmeye başladığı bir ergen vücudunda denge kontrolü de zayıflar ve kol-bacak koordinasyonları zayıflar. Bununla birlikte kontrolü zayıflayan bir vücut, sakar bir hale bürünür ve bu nedenle de genellikle ergenler sürekli bir yerlere çarpıp, bir şeyleri devirir. Ancak sakarlık, dikkatsizlik bazı burçlarda neredeyse kalıcı hale gelir ve bu burçlar, çevrelerinde sakar halleriyle tanınır. Ellerini attıkları her şeyi devirme potansiyeline sahip olan bu burçlar, dikkatsiz halleriyle sürekli kendilerine zarar verir… Peki en dikkatsiz, en sakar olan burçlar hangileridir?

Detaylar diğer sayfada!

03 Oca 2022 - 13:04 - Burç Haberleri

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Hangi Burç Siyah Rengini Çok Sever? İşte Siyah Denilince Susan Burçlar… mask
Hangi Burç Siyah Rengini Çok Sever? İşte Siyah Denilince Susan Burçlar…
Hangi Burç 2022 Yılında Aşktan Yana Şanslı Olacak? İşte Aradığı Kişiyi Bulacak Burçlar… mask
Hangi Burç 2022 Yılında Aşktan Yana Şanslı Olacak? İşte Aradığı Kişiyi Bulacak Burçlar…
Hangi Burç Hayatından Pazartesi’yi Çıkartmak İstiyor? İşte Pazartesi Sendromunu Dibine Kadar Yaşayan Burçlar… mask
Hangi Burç Hayatından Pazartesi’yi Çıkartmak İstiyor? İşte Pazartesi Sendromunu Dibine Kadar Yaşayan Burçlar…
2022 Yılında Nefesi Kesilecek Burçlar Hangileridir? İşte Heyecan Dolu Bir Yıl Yaşayacak Olan Burçlar… mask
2022 Yılında Nefesi Kesilecek Burçlar Hangileridir? İşte Heyecan Dolu Bir Yıl Yaşayacak Olan Burçlar…
En Cesur Burçlar Hangileri? İşte Cesaretiyle Başarıya Koşan O Burç… mask
En Cesur Burçlar Hangileri? İşte Cesaretiyle Başarıya Koşan O Burç…
Ankara Halk Ekmek Fiyatı 2022 Ne Kadar? Halk Ekmek Fiyatı Nedir? Ankara'da Halk Ekmeğe Zam Geldi Mi? mask
Ankara Halk Ekmek Fiyatı 2022 Ne Kadar? Halk Ekmek Fiyatı Nedir? Ankara'da Halk Ekmeğe Zam Geldi Mi?
Ayçiçek Yağı Fiyatları BİM’de Ne Kadar Oldu? Şok, Migros, A101, Carrefoursa Ayçiçek Yağı Ne Kadar? Ayçiçek Yağı Fiyatları İndi Mi? mask
Ayçiçek Yağı Fiyatları BİM’de Ne Kadar Oldu? Şok, Migros, A101, Carrefoursa Ayçiçek Yağı Ne Kadar? Ayçiçek Yağı Fiyatları İndi Mi?
İnsan Neden Küfür Eder? Küfür Etmenin Psikolojik Nedenleri Nelerdir? Küfür Etmek Günah Mı? mask
İnsan Neden Küfür Eder? Küfür Etmenin Psikolojik Nedenleri Nelerdir? Küfür Etmek Günah Mı?
40 Yıl Geçse Kokusunu Asla Unutamayacağınız Burç Hangisidir? İşte Tadı Damağınızda Kalacak O Burç... mask
40 Yıl Geçse Kokusunu Asla Unutamayacağınız Burç Hangisidir? İşte Tadı Damağınızda Kalacak O Burç...
Dünya Yanarken Saçını Yan Tarayan Burçlar Hangisidir? İşte Umursamaz O Burç… mask
Dünya Yanarken Saçını Yan Tarayan Burçlar Hangisidir? İşte Umursamaz O Burç…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hangi Burç Siyah Rengini Çok Sever? İşte Siyah Denilince Susan Burçlar… mask
Hangi Burç Siyah Rengini Çok Sever? İşte Siyah Denilince Susan Burçlar…
Hangi Burç 2022 Yılında Aşktan Yana Şanslı Olacak? İşte Aradığı Kişiyi Bulacak Burçlar… mask
Hangi Burç 2022 Yılında Aşktan Yana Şanslı Olacak? İşte Aradığı Kişiyi Bulacak Burçlar…
City Gros Delirdi, Çıldırdı! Raflar Bomboş Kaldı, 4 – 5 Kiloluk Çaylar, Yağlar, Tuvalet Kağıtları Bitti Bitecek! Bedavadan Biraz Pahalı! mask
City Gros Delirdi, Çıldırdı! Raflar Bomboş Kaldı, 4 – 5 Kiloluk Çaylar, Yağlar, Tuvalet Kağıtları Bitti Bitecek! Bedavadan Biraz Pahalı!
Hangi Burç Hayatından Pazartesi’yi Çıkartmak İstiyor? İşte Pazartesi Sendromunu Dibine Kadar Yaşayan Burçlar… mask
Hangi Burç Hayatından Pazartesi’yi Çıkartmak İstiyor? İşte Pazartesi Sendromunu Dibine Kadar Yaşayan Burçlar…
2022 Yılında Nefesi Kesilecek Burçlar Hangileridir? İşte Heyecan Dolu Bir Yıl Yaşayacak Olan Burçlar… mask
2022 Yılında Nefesi Kesilecek Burçlar Hangileridir? İşte Heyecan Dolu Bir Yıl Yaşayacak Olan Burçlar…
Seda Sayan’dan Acı Haber Geldi! Programın Çekimleri İptal Edildi, Sağlık Durumu Korkuttu! Paylaşımı Gündemi Salladı! Neler Oluyor? mask
Seda Sayan’dan Acı Haber Geldi! Programın Çekimleri İptal Edildi, Sağlık Durumu Korkuttu! Paylaşımı Gündemi Salladı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status