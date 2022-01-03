- 03 Oca 2022 - 21:20 G: 03 Oca 2022 - 21:21

Mahsun Kırmızıgül Büyük Üzüntü Yaşadı! Hava Durumu Bile Ondan Çok İzlendi! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Perde Arkası Aralandı!

Sinema uğruna 16 yıl müziğe ara veren Kırmızıgül yılbaşı gecesinde müziğe geri döndü ancak beklemediği bir hüsranla karşılaştı. Katıldığı programın reytng sonuçları herkesi şoka uğrattı...

52 yaşındaki ünlü şarkıcı, besteci, oyuncu, yönetmen ve senarist Mahsun Kırmızıgül, yıllardır Türkiye’nin en ünlü ve en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. 1984 yılında müzik kariyeri ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Kırmızıgül, bu süreçte çıkardığı albümlerle ve seslendirdiği parçalarla adını çok geniş kitlelere duyurmayı başardı. Bir döneme damga vuran birkaç müzisyenden biri olan Mahsun Kırmızıgül, daha sonra müziğe ara verdi ve sinemaya yöneldi. Sinema uğruna 16 yıl müziğe ara veren Kırmızıgül yılbaşı gecesinde müziğe geri döndü ancak beklemediği bir hüsranla karşılaştı… Kimse bu kadarını beklemiyordu… 

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03 Oca 2022 - 21:20 - Magazin

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