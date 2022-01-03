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03 Oca 2022 - 13:01

Aşk Mantık İntikam Dizisinden Üzen Haber! Burcu Özberk, İlhan Şen’le Olan İlişkini Duyurdu! Seyirciler Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’dan üzen haber geldi. Burcu Özberk, İlhan Şen’le olan ilişkisinin boyutunu duyurdu ama bu haber sevenlerini hüngür hüngür ağlattı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?