- 03 Oca 2022 - 13:01 G: 03 Oca 2022 - 13:17

Aşk Mantık İntikam Dizisinden Üzen Haber! Burcu Özberk, İlhan Şen’le Olan İlişkini Duyurdu! Seyirciler Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’dan üzen haber geldi. Burcu Özberk, İlhan Şen’le olan ilişkisinin boyutunu duyurdu ama bu haber sevenlerini hüngür hüngür ağlattı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörük gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi sevilerek izleniyordu. Dizide birbirine kavuşmak için çabalayan ikili Esra ve Ozan karakterlerine hayat veren Burcu Özberk ve İlhan Şen, ilişkilerinin boyutlarını duyurdular. Peki, neler oluyor?

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03 Oca 2022 - 13:01 Ankara- Yaşam

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