Şeyma Subaşı Durmak Nedir Bilmiyor! Sevgilisiyle Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Görenler Delirdi!
Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan ve yaz aylarında aşk ilişkisindeki gelişmelerle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bir kez daha sosyal medyadan yaptığı paylaşımla magazin ve sosyal medya gündemine geldi. Sevgilisiyle yakın görüntüsü görenleri şok etti! İşte detaylar...
Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında magazin ve sosyal medya gündeminin ismini en çok andığı ünlüler arasında yer alan ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan ve yaz aylarında aşk ilişkisindeki gelişmelerle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bir kez daha sosyal medyadan yaptığı paylaşımla magazin ve sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. Meedo ile görüntülerini paylaşan Şeyma Subaşı’na sosyal medyadan birçok tepki içerikli yorum da geldi…
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03 Oca 2022 - 13:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.