- 03 Oca 2022 - 13:42 G: 03 Oca 2022 - 14:59

Şeyma Subaşı Durmak Nedir Bilmiyor! Sevgilisiyle Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Görenler Delirdi!

Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan ve yaz aylarında aşk ilişkisindeki gelişmelerle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bir kez daha sosyal medyadan yaptığı paylaşımla magazin ve sosyal medya gündemine geldi. Sevgilisiyle yakın görüntüsü görenleri şok etti! İşte detaylar...

Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında magazin ve sosyal medya gündeminin ismini en çok andığı ünlüler arasında yer alan ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan ve yaz aylarında aşk ilişkisindeki gelişmelerle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bir kez daha sosyal medyadan yaptığı paylaşımla magazin ve sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. Meedo ile görüntülerini paylaşan Şeyma Subaşı’na sosyal medyadan birçok tepki içerikli yorum da geldi…

Detaylar diğer sayfada!

03 Oca 2022 - 13:42 - Magazin

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