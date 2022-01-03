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03 Oca 2022 - 21:22

Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba’nın Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Sonu ve Nasıl Öldüğü Belli Oldu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Rıza Baba’nın ayrıldığı resmen ortaya çıktı! Suikaste kurban giden Rıza Baba’yı kimin öldürdüğü de ortaya çıktı. Bununla birlikte birçok kişi ise “Yazıklar olsun” yorumunda bulunmuştu. Ağızları açık bırakan bu durum ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…