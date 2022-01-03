- 03 Oca 2022 - 13:36 G: 03 Oca 2022 - 14:29

Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba’nın Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Suikaste Kurban Gitti, Kimin Öldürdüğü Belli Oldu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Rıza Baba’nın ayrıldığı resmen ortaya çıktı! Suikaste kurban giden Rıza Baba’yı kimin öldürdüğü de ortaya çıktı. Bununla birlikte birçok kişi ise “Yazıklar olsun” yorumunda bulunmuştu. Ağızları açık bırakan bu durum ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Akar gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamına damgasını vurmuştu. Yılbaşından dolayı uzun bir aradan sonra ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar dizisi için skandal karar ise çıktı! Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin’in suikaste kurban gittiği görüldü. Peki, Rıza Baba’ya kim ateş etti?

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03 Oca 2022 - 13:36 Ankara- Yaşam

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