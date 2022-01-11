Arka Sokaklar'da Rıza Baba Gidiyor, Ali Geliyor! Arka Sokaklar Bitiyor mu? Rıza Baba Sonu ve Nasıl Öldüğü Belli Oldu!

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Oya Akar gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamına damgasını vurmuştu. Yılbaşından dolayı uzun bir aradan sonra ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar dizisi için skandal karar ise çıktı! Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin’in suikaste kurban gittiği görüldü. Peki, Rıza Baba’ya kim ateş etti?

Sevilerek takip edilen Arka Sokaklar dizisinden Rıza Babanın veda edeceği gündeme bomba gibi düşerken; Komiser Ali’nin giriş yapacağı iddiaları ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Komiser Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz ise diziden ayrıldıktan sonra herhangi bir açıklama yapmamıştı. Alp Korkmaz’ın ise diziden sigorta sorunlarından ve maaşını alamadığından dolayı veda ettiği iddia edilmişti. Gündeme bomba gibi düşen bu iddia ise hem sevindirdi, hem üzdü.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!