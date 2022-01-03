Survivor All Star da Takımlar Oluştu, Tarih Belli Oldu! Başlama Tarihini Görenler Delirdi, Ağızları Açık Kaldı!

TV 8 ekranlarında 2014 yılından bu yana izleyici karşısına çıkan Survivor Türkiye programı, her sezonda her bölümü ile milyonları da ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Sevilen yarışma programında ekranlara yansıyan rekabet ve mücadele ortamı izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarırken, öte yandan yarışmacılar arasındaki diyaloglar ve zaman zaman ekranlara yansıyan gerginlikler de izleyicilerin ilgisini yoğun şekilde çekmeyi başarıyor.

Bu sezon All Star formatı ile ekranlara gelecek olan Survivor Türkiye’nin 2022 kadrosu açıklanmıştı. Bu kez de merakla beklenen programdan ilk takım fragmanları geldi ve yine heyecan üst seviyelere çıktı…

Sadık seyirci kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle beklenen Survivor 2022’nin geleneği bozmayarak, MasterChef Türkiye yarışmasının hemen ardından başlaması bekleniyor. Bu nedenle Survivor 2022 yarışının 15 Ocak 2022 de ilk bölümü ile sevenlerini karşınına çıkıyor...

Detaylar diğer sayfada!