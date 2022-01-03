Survivor All Star Nefesleri Kesti! Görenler Delirdi, Ağızları Açık Bıraktı! Takımlar Oluştu, Tarih Belli Oldu! Neler Oluyor?
Bu sezon All Star formatı ile ekranlara gelecek olan Survivor Türkiye’nin 2022 kadrosu açıklanmıştı. Bu kez de merakla beklenen programdan ilk takım fragmanları yayınlandı ve heyecan dorukta. Survivor fragmanında neler var? İşte detaylar..
TV 8 ekranlarında 2014 yılından bu yana izleyici karşısına çıkan Survivor Türkiye programı, her sezonda her bölümü ile milyonları da ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Sevilen yarışma programında ekranlara yansıyan rekabet ve mücadele ortamı izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarırken, öte yandan yarışmacılar arasındaki diyaloglar ve zaman zaman ekranlara yansıyan gerginlikler de izleyicilerin ilgisini yoğun şekilde çekmeyi başarıyor. Bu sezon All Star formatı ile ekranlara gelecek olan Survivor Türkiye’nin 2022 kadrosu açıklanmıştı. Bu kez de merakla beklenen programdan ilk takım fragmanları geldi ve yine heyecan üst seviyelere çıktı…
Detaylar diğer sayfada!
03 Oca 2022 - 14:03 - Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.