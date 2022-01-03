03 Oca 2022 - 13:58 Güncelleme: 03 Oca 2022 - 14:12
Yargı Dizisi Hakkında Skandal Açıklama! Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu Instagram’ı Salladı! Yayından Kaldırıldığı Konuşuluyordu…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisi hakkında skandal açıklama geldi. Başrolünü paylaşan Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Instagram’ı resmen salladı! Yayından kaldırıldığı konuşuluyordu ama dizinin zorunlu ara verdiği de açıklanmıştı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Bir cinayeti konu alan Yargı dizisinin son bölümünde ise Engin’in katili merak konusu olmuştu ama Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’in koronavirüse yakalanması her şeyi bambaşka yöne çevirmişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.