Anasayfa/

Foto Galeri/

03 Oca 2022 - 13:58

Yargı Dizisi Hakkında Skandal Açıklama! Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu Instagram’ı Salladı! Yayından Kaldırıldığı Konuşuluyordu…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisi hakkında skandal açıklama geldi. Başrolünü paylaşan Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Instagram’ı resmen salladı! Yayından kaldırıldığı konuşuluyordu ama dizinin zorunlu ara verdiği de açıklanmıştı. İşte merak edilen tüm detaylar…