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07 Oca 2022 - 16:58

Yargı Dizisinin Kaderi Belli Oldu! Anlaşmaların Önüne Geçtiler; Başroller Her Şeyi Açıkladılar! Ağızlar Açık! Meğer…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinin kaderi resmen belli oldu! Dizinin ilerleyen bölümlerinde neler olacağını açıklayan Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Instagram’ı salladı! Başrol olarak yer alan başarılı isimler, ağızları açık bıraktı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise “Yok artık” dedirtti! Meğer…