- 03 Oca 2022 - 14:36 G: 03 Oca 2022 - 14:41

Aziz Dizisinden Kahreden Haber! Seyircisine Acı Haberler Arka Arkaya Verildi! İsyan Başladı, Instagram Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?

Hatay’ın Türkiye’ye dahil olmasından kısa bir süre öncesinde devam eden hikayesi ile ilgi çeken Aziz dizisinden gelen kötü haber şok etti! Seyirciler sosyal medyada ayaklandı. Aziz final mi yapacak? İşte detaylar...

Cuma akşamları Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Aziz dizisinden sevenlerine hüsran gibi haber gitti… Kısa sürede ekranların en sevilen yapımlarından biri olmayı başaran Aziz dizisi, her bölümü ile milyonları da ekran başına kilitlemeyi başarıyor ve dizi, kısa sürede yakaladığı bu başarısı ile her bölümünde reytinglerde oldukça başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Çekimleri Antakya’da devam eden ve Hatay’ın Türkiye’ye dahil olmasından kısa bir süre öncesinde devam eden hikayesi ile ilgi çeken Aziz dizisinden gelen kötü haber, dizinin sevenlerini bir hayli üzdü… Gelen haber sonrasında sosyal medya Aziz dizisi için adeta ayaklandı…

Detaylar diğer sayfada!

03 Oca 2022 - 14:36 - Dizi Haberleri

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