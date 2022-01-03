Aziz Dizisinden Kahreden Haber! Seyircisine Acı Haberler Arka Arkaya Verildi! İsyan Başladı, Instagram Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?
Hatay’ın Türkiye’ye dahil olmasından kısa bir süre öncesinde devam eden hikayesi ile ilgi çeken Aziz dizisinden gelen kötü haber şok etti! Seyirciler sosyal medyada ayaklandı. Aziz final mi yapacak? İşte detaylar...
Cuma akşamları Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Aziz dizisinden sevenlerine hüsran gibi haber gitti… Kısa sürede ekranların en sevilen yapımlarından biri olmayı başaran Aziz dizisi, her bölümü ile milyonları da ekran başına kilitlemeyi başarıyor ve dizi, kısa sürede yakaladığı bu başarısı ile her bölümünde reytinglerde oldukça başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Çekimleri Antakya’da devam eden ve Hatay’ın Türkiye’ye dahil olmasından kısa bir süre öncesinde devam eden hikayesi ile ilgi çeken Aziz dizisinden gelen kötü haber, dizinin sevenlerini bir hayli üzdü… Gelen haber sonrasında sosyal medya Aziz dizisi için adeta ayaklandı…
Detaylar diğer sayfada!
03 Oca 2022 - 14:36 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.