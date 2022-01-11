Aziz Dizisinden Şok Haber! Seyircisine Acı Haberler Arka Arkaya Verildi! İsyan Başladı, Instagram Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?

Cuma akşamları Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Aziz dizisinden sevenlerine hüsran gibi haber gitti… Kısa sürede ekranların en sevilen yapımlarından biri olmayı başaran Aziz dizisi, her bölümü ile milyonları da ekran başına kilitlemeyi başarıyor ve dizi, kısa sürede yakaladığı bu başarısı ile her bölümünde reytinglerde oldukça başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Çekimleri Antakya’da devam eden ve Hatay’ın Türkiye’ye dahil olmasından kısa bir süre öncesinde devam eden hikayesi ile ilgi çeken Aziz dizisinden gelen kötü haber, dizinin sevenlerini bir hayli üzdü… Gelen haber sonrasında sosyal medya Aziz dizisi için adeta ayaklandı…

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