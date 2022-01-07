Alparslan Büyük Selçuklu'da Yürek Yakan Veda! Seyirci Hüngür Hüngür Ağlayacak, Defteri Kapandı! Kimse Bunu Beklemiyordu!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu'da yürek yakan bir veda gerçekleşti! Seyirciyi hüngür hüngür ağlatan bu veda sonrasında ise o oyuncunun defteri resmen kapandı. Kimse böyle bir veda beklemiyordu ama gerçekler delirtti. İşte gündeme bomba gibi düşen Alparslan Büyük Selçuklu gelişmesi!
Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Gizem Karaca, Mehmet Özgür gibi isimlerin bulunduğu Alparslan Büyük Selçuklu, Pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyordu. Selçuklu döneminin en ince ayrıntılarına kadar ekranlara taşıyan başarılı dizi Alparslan Büyük Selçuklu’nun yeni bölüm fragmanı ise nefesleri kesti. Dizide Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen’in oyunculuğu büyük bir beğeni toplarken; diziden ayrılacağının konuşulması ise dengeleri değiştirdi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.