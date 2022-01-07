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07 Oca 2022 - 15:36

Alparslan Büyük Selçuklu'da Yürek Yakan Veda! Seyirci Hüngür Hüngür Ağlayacak, Defteri Kapandı! Kimse Bunu Beklemiyordu!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu'da yürek yakan bir veda gerçekleşti! Seyirciyi hüngür hüngür ağlatan bu veda sonrasında ise o oyuncunun defteri resmen kapandı. Kimse böyle bir veda beklemiyordu ama gerçekler delirtti. İşte gündeme bomba gibi düşen Alparslan Büyük Selçuklu gelişmesi!