- 07 Oca 2022 - 15:36 G: 07 Oca 2022 - 15:54

Alparslan Büyük Selçuklu'da Yürek Yakan Veda! Seyirci Hüngür Hüngür Ağlayacak, Defteri Kapandı! Kimse Bunu Beklemiyordu!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu'da yürek yakan bir veda gerçekleşti! Seyirciyi hüngür hüngür ağlatan bu veda sonrasında ise o oyuncunun defteri resmen kapandı. Kimse böyle bir veda beklemiyordu ama gerçekler delirtti. İşte gündeme bomba gibi düşen Alparslan Büyük Selçuklu gelişmesi!

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Gizem Karaca, Mehmet Özgür gibi isimlerin bulunduğu Alparslan Büyük Selçuklu, Pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyordu. Selçuklu döneminin en ince ayrıntılarına kadar ekranlara taşıyan başarılı dizi Alparslan Büyük Selçuklu’nun yeni bölüm fragmanı ise nefesleri kesti. Dizide Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen’in oyunculuğu büyük bir beğeni toplarken; diziden ayrılacağının konuşulması ise dengeleri değiştirdi. Peki, neler oluyor?

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07 Oca 2022 - 15:36 Ankara- Yaşam

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