- 03 Oca 2022 - 21:27

Ajda Pekkan’ın Yeni Stili Ağızları Açık Bıraktı! Görenler Tanıyamıyor, Baktıkça Bakıyor! Twitter Sallandı! “Bu Kim Ya”

Ajda Pekkan, yeni yıla Günay Restaurant’ta verdiği konserle girdi. Ajda Pekkan’ın yılbaşı konserindeki imajı ise kısa sürede magazin ve sosyal medya gündemine oturdu. Ajda Pekkan'ın yeni hali herkesi şaşırttı.

Müzik dünyasında ünlü isimler 2022 yılbaşını farklı şehirlerde ve farklı mekanlarda konserlerle ve sevenleriyle birlikte karşıladı. Sahnede gösterilen performansların yanı sıra tercih edilen sahne kıyafetleriyle de birbiri ile yarış haline giren ünlü şarkıcıların birçoğu dikkatleri çekmeyi başarırken, en çok dikkat çeken isimler arasında süper star Ajda Pekkan da yer aldı. Uzun yıllardır Türkiye’nin en ünlü ve en güzel isimlerinden biri olan ve adeta yıllara güzelliği ile meydan okuyan süper star Ajda Pekkan, yeni yıla Günay Restaurant’ta verdiği konserle girdi. Ajda Pekkan’ın yılbaşı konserindeki imajı ise kısa sürede magazin ve sosyal medya gündemine oturdu… İşte tüm detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

03 Oca 2022 - 21:27 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba’nın Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Sonu ve Nasıl Öldüğü Belli Oldu! mask
Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba’nın Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Sonu ve Nasıl Öldüğü Belli Oldu!
Mahsun Kırmızıgül Büyük Üzüntü Yaşadı! Hava Durumu Bile Ondan Çok İzlendi! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Perde Arkası Aralandı! mask
Mahsun Kırmızıgül Büyük Üzüntü Yaşadı! Hava Durumu Bile Ondan Çok İzlendi! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Perde Arkası Aralandı!
Aşk Mantık İntikam Dizisinden Şok Eden Haber! Burcu Özberk, İlhan Şen’le Olan İlişkini Duyurdu! Seyirciler Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor? mask
Aşk Mantık İntikam Dizisinden Şok Eden Haber! Burcu Özberk, İlhan Şen’le Olan İlişkini Duyurdu! Seyirciler Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor?
Aşk Mantık İntikam Dizisi İçin Seyirciyi Yatağa Düşüren Karar Çıktı! Ekranlara Gelmeyecek, Yayın Akışı...! Tüm Oyuncular Şokta! Neler Oluyor? mask
Aşk Mantık İntikam Dizisi İçin Seyirciyi Yatağa Düşüren Karar Çıktı! Ekranlara Gelmeyecek, Yayın Akışı...! Tüm Oyuncular Şokta! Neler Oluyor?
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasındaki Yaş Farkı 9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Ayrılık Sebebi Olarak Görüldü! Çift Ayrılacak mı? mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasındaki Yaş Farkı 9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Ayrılık Sebebi Olarak Görüldü! Çift Ayrılacak mı?
İlayda Alişan'ın Yaşı Merak Uyandırdı: Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eski Sevgilisi Serkay Tütüncü İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
İlayda Alişan'ın Yaşı Merak Uyandırdı: Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eski Sevgilisi Serkay Tütüncü İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Fahriye Evcen’in 20 Yaşındaki Hali Merak Uyandırdı: Gören, Duyan Şaştı Kaldı! Aradan Sadece 15 Yıl Geçmiş Ama Bambaşka Birisine Dönmüş… mask
Fahriye Evcen’in 20 Yaşındaki Hali Merak Uyandırdı: Gören, Duyan Şaştı Kaldı! Aradan Sadece 15 Yıl Geçmiş Ama Bambaşka Birisine Dönmüş…
Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol'un Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Gören Duyan İnanamadı… Partneri Pınar Altuğ İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol'un Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Gören Duyan İnanamadı… Partneri Pınar Altuğ İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Acun Ilıcalı’dan Seyirciyi Şok Eden Kırmızı Oda Kararı! Ekranlarda Olmayacağını Öyle Bir Şekilde Duyurdu ki, Seyirci hem sevindi, hem üzüldü! Ağlatan Veda… mask
Acun Ilıcalı’dan Seyirciyi Şok Eden Kırmızı Oda Kararı! Ekranlarda Olmayacağını Öyle Bir Şekilde Duyurdu ki, Seyirci hem sevindi, hem üzüldü! Ağlatan Veda…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisine Şok Haber! Yeni Kadro Bir Arada, Yapımdan Karar Çıktı! Hızır, İlyas, Alparslan Geliyor… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisine Şok Haber! Yeni Kadro Bir Arada, Yapımdan Karar Çıktı! Hızır, İlyas, Alparslan Geliyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gönül Dağı Dizisinde Şok Eden Ayrılık! Ramazan Yıkılacak, Hayat Onun İçin Duracak! O İsmin Vedası Yüreklere Oturdu… mask
Gönül Dağı Dizisinde Şok Eden Ayrılık! Ramazan Yıkılacak, Hayat Onun İçin Duracak! O İsmin Vedası Yüreklere Oturdu…
Ajda Pekkan’ın Yeni Stili Ağızları Açık Bıraktı! Görenler Tanıyamıyor, Baktıkça Bakıyor! Twitter Sallandı! “Bu Kim Ya” mask
Ajda Pekkan’ın Yeni Stili Ağızları Açık Bıraktı! Görenler Tanıyamıyor, Baktıkça Bakıyor! Twitter Sallandı! “Bu Kim Ya”
Aziz Dizisinden Kahreden Haber! Seyircisine Acı Haberler Arka Arkaya Verildi! İsyan Başladı, Instagram Ayağa Kalktı! Neler Oluyor? mask
Aziz Dizisinden Kahreden Haber! Seyircisine Acı Haberler Arka Arkaya Verildi! İsyan Başladı, Instagram Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?
Survivor All Star da Takımlar Oluştu, Tarih Belli Oldu! Başlama Tarihini Görenler Delirdi, Ağızları Açık Kaldı! mask
Survivor All Star da Takımlar Oluştu, Tarih Belli Oldu! Başlama Tarihini Görenler Delirdi, Ağızları Açık Kaldı!
Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba’nın Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Sonu ve Nasıl Öldüğü Belli Oldu! mask
Arka Sokaklar Dizisinden Rıza Baba’nın Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Sonu ve Nasıl Öldüğü Belli Oldu!
Mahsun Kırmızıgül Büyük Üzüntü Yaşadı! Hava Durumu Bile Ondan Çok İzlendi! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Perde Arkası Aralandı! mask
Mahsun Kırmızıgül Büyük Üzüntü Yaşadı! Hava Durumu Bile Ondan Çok İzlendi! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Perde Arkası Aralandı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status