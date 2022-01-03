Ajda Pekkan’ın Yeni Stili Ağızları Açık Bıraktı! Görenler Tanıyamıyor, Baktıkça Bakıyor! Twitter Sallandı! “Bu Kim Ya”
Ajda Pekkan, yeni yıla Günay Restaurant’ta verdiği konserle girdi. Ajda Pekkan’ın yılbaşı konserindeki imajı ise kısa sürede magazin ve sosyal medya gündemine oturdu. Ajda Pekkan'ın yeni hali herkesi şaşırttı.
Müzik dünyasında ünlü isimler 2022 yılbaşını farklı şehirlerde ve farklı mekanlarda konserlerle ve sevenleriyle birlikte karşıladı. Sahnede gösterilen performansların yanı sıra tercih edilen sahne kıyafetleriyle de birbiri ile yarış haline giren ünlü şarkıcıların birçoğu dikkatleri çekmeyi başarırken, en çok dikkat çeken isimler arasında süper star Ajda Pekkan da yer aldı. Uzun yıllardır Türkiye’nin en ünlü ve en güzel isimlerinden biri olan ve adeta yıllara güzelliği ile meydan okuyan süper star Ajda Pekkan, yeni yıla Günay Restaurant’ta verdiği konserle girdi. Ajda Pekkan’ın yılbaşı konserindeki imajı ise kısa sürede magazin ve sosyal medya gündemine oturdu… İşte tüm detaylar…
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03 Oca 2022 - 21:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.