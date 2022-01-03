Gönül Dağı Dizisinde Şok Eden Ayrılık! Ramazan Yıkılacak, Hayat Onun İçin Duracak! O İsmin Vedası Yüreklere Oturdu…

TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşan Gönül Dağı dizisi, şimdilerde 2. sezon yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Sevilen dizi, ekranlara geldiği her bölümü ile milyonları da ekran başına kilitlemeyi başarıyor ve dizi, geçtiğimiz sezonda yakaladığı ilgiyi korumayı da başarıyor. İlk sezonunda reytingleri kasıp kavuran ve her bölümü ile ekranlara damgasını vuran Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonunda da başarılı ilerleyişine kaldığı yerden devam ediyor. Ancak sevilen dizi bu kez de beklenmedik bir veda haberi ile gündeme geldi ve sevenlerini çok üzdü… Ünlü oyuncunun Gönül Dağı dizisine veda edeceği söylentileri izleyicileri endişelendirmeye başladı… İşte tüm detaylar…



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