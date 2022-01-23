23 Oca 2022 - 23:55
Aziz Dizisinin Dilruba’sı Damla Sönmez'i Kırmızılar İçinde Görenler Şaştı Kaldı! Hem Bacak, Hem Fizik… Görenler Eridi Bitti, Nefesler Kesildi!
SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez, dizideki halinden aykırı bir şekilde giyinince yorumlar arka arkaya geldi. “Açıldı saçıldı! Dilruba…” yorumlarını alan Damla Sönmez, hem bacaklarını hem de fiziğini gösterdi.
Görenlerin eriyip bitmesine neden olan Damla Sönmez nefesleri kesti. O Ses Türkiye’de göstermiş olduğu performansla ağızları açık bırakan Damla Sönmez, gündeme bomba gibi düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.