- 23 Oca 2022 - 23:55

Aziz Dizisinin Dilruba’sı Damla Sönmez'i Kırmızılar İçinde Görenler Şaştı Kaldı! Hem Bacak, Hem Fizik… Görenler Eridi Bitti, Nefesler Kesildi!

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez, dizideki halinden aykırı bir şekilde giyinince yorumlar arka arkaya geldi. “Açıldı saçıldı! Dilruba…” yorumlarını alan Damla Sönmez, hem bacaklarını hem de fiziğini gösterdi.

Görenlerin eriyip bitmesine neden olan Damla Sönmez nefesleri kesti. O Ses Türkiye’de göstermiş olduğu performansla ağızları açık bırakan Damla Sönmez, gündeme bomba gibi düştü.

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23 Oca 2022 - 23:55 Ankara- Yaşam

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