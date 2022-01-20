Burcu Özberk'in Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi İlhan Şen İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Şimdilerde partneri İlhan Şen ile arasında çıkan aşk dedikoduları ile gündemlerden düşmeyen Burcu Özberk, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Hakkındaki aşk iddialarına ilk kez yanıt veren ünlü oyuncu Burcu Özberk, söyledikleri ile herkesi şaşırttı. Bu gelişmeler üzerine hayranları tarafından mercek altına alınan Burcu Özberk, bakın kaç yaşında çıktı! Peki, Burcu Özberk kaç yaşında? Burcu Özberk kimdir, aslen nereli? Burcu Özberk sevgilisi var mı, sevgilisi kim, İlhan Şen ile sevgili mi? İşte, detaylar…



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