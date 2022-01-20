Burcu Özberk'in Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi İlhan Şen İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Şimdilerde partneri İlhan Şen ile arasında çıkan aşk dedikoduları ile gündemlerden düşmeyen Burcu Özberk, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Hakkındaki aşk iddialarına ilk kez yanıt veren ünlü oyuncu Burcu Özberk ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde partneri İlhan Şen ile arasında çıkan aşk dedikoduları ile gündemlerden düşmeyen Burcu Özberk, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Hakkındaki aşk iddialarına ilk kez yanıt veren ünlü oyuncu Burcu Özberk, söyledikleri ile herkesi şaşırttı. Bu gelişmeler üzerine hayranları tarafından mercek altına alınan Burcu Özberk, bakın kaç yaşında çıktı! Peki, Burcu Özberk kaç yaşında? Burcu Özberk kimdir, aslen nereli? Burcu Özberk sevgilisi var mı, sevgilisi kim, İlhan Şen ile sevgili mi? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
20 Oca 2022 - 23:57 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.